UNIVERSAL MUSIC LATINO GEWINNT HISTORISCH ZWEIMAL DEN LATIN GRAMMY ALS BESTER NEUER KÜNSTLER UND BESTÄTIGT DAMIT, DASS SIE DIE HEIMAT DER KÜNSTLERENTWICKLUNG IST

2023 BEGANN DIE SINGER-SONGWRITERIN JOAQUINA DIESE SUCHE UND 2024 SETZT ELA TAUBERT DIE REISE FORT, INDEM SIE DIESEN BEISPIELLOSEN SIEG IN FOLGE ERZIELT

„Das Wachstum dieser neuen Künstlerinnen mitzuerleben, zu sehen, wie sie in den letzten Jahren an ihrer künstlerischen Entwicklung als außergewöhnliche Schüler gearbeitet haben und zu sehen, dass die Musik, die sie teilen, von der Latin Recording Academy anerkannt wird, ist eine große Erfüllung für unsere Teams bei Universal Music und Art House." -

Jesus Lopez, Charmain & CEO Universal Music Latinoamérica und Iberia Península

„Die Künstler haben die Aufgabe, ihre Version von Schönheit in ihrer reinsten Form einzufangen, frei von allen Erwartungen und Trends der Branche. Wir schützen und begleiten Künstler in diesem Prozess, denn nur so können langlebige Künstler und Kunst entstehen, die die Gesellschaften der Zukunft positiv verändern. Ein Künstler ist heute mehr als eine Marke oder eine Sammlung von Songs. Ein Künstler ist heute ein spiritueller Führer, ein Zufluchtsort, ein Tempel, in dem die Antworten leben, die der Verstand manchmal nicht finden kann." - Julio Reyes, Gründer der Arthouse Abbey Road Academy Miami

MIAMI, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- In einem beispiellosen und außergewöhnlichen Showcase, das Bildung, Künstlerentwicklung und musikalische Exzellenz miteinander verbindet, haben Universal Music Latino und Arthouse bei den Latin GRAMMY Awards in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in der prestigeträchtigen Kategorie „Bester neuer Künstler" gewonnen. Nach dem Sieg der venezolanischen Sängerin und Songschreiberin Joaquina, die 2023 als jüngste Preisträgerin in die Schlagzeilen geriet, ist nun die kolumbianische Popsensation Ela Taubert an der Reihe, was einen wichtigen Meilenstein für Universal Music Latino und Arthouse darstellt.