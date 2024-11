Runder Tisch mit Shaw-Preisträgern

HONGKONG, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Diskussionsrunde „Roundtable with Shaw Laureates – Future of Science: Breakthroughs and Impacts", die gemeinsam von der Shaw Prize Foundation und dem Hong Kong Science Museum präsentiert und von der South China Morning Post organisiert wurde, fand am 14. November im Hong Kong Science Museum statt. Bei diesem Treffen kamen vier renommierte Shaw-Preisträger des Jahres 2024 zu einer interdisziplinären Diskussion über verschiedene Aspekte der wissenschaftlichen Forschung zusammen, die von zwischenmenschlicher und internationaler Kommunikation und Zusammenarbeit bis zu den Auswirkungen der KI auf die gesamte wissenschaftliche Community und darüber hinausreichte. An der Gesprächsrunde nahmen über 120 Personen persönlich und Hunderte von Zuhörerinnen und Zuhörern online teil.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs war die zunehmende Rolle neuer Technologien, insbesondere der KI, in der wissenschaftlichen Forschung. Die Redner erkannten an, dass die Integration von KI in alle Disziplinen unvermeidlich ist, und betonten die Notwendigkeit, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich diesen Fortschritt zu eigen machen. Aus Sicht der Biowissenschaften bietet die KI das Potenzial, die Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen, indem sie die traditionelle Versuch-und-Irrtum-Methode ersetzt. Studierende sollten mit der Technologie ausgestattet sein und wissen, was das Tool kann und was nicht. Der Mathematiker Sarnak betonte, wie wichtig es sei, wertvolle Ressourcen wie internationale Konferenzen zu nutzen – insbesondere solche, die in Großstädten wie Hongkong stattfinden –, um die Wirkung von KI bei der Förderung wissenschaftlicher Durchbrüche durch verstärkte internationale Zusammenarbeit zu maximieren.

Obwohl die Vorteile der KI allgemein anerkannt wurden, wurden bei der Diskussionsrunde auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieser Technologie geäußert. Die Redner erinnerten an die zentrale Rolle des Verstehens beim Streben nach Wissen und betonten, dass dieser Prozess die Essenz der Wissenschaft ausmacht – ein Aspekt, den die KI nicht replizieren kann.

Während der interaktiven Sitzung beantworteten die Redner verschiedene Fragen aus dem Publikum, unter dem viele junge Forscher und Akademiker waren. Die Biowissenschaftler Orkin und Thein ermutigten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und sich einer Arbeit zu widmen, von der sie überzeugt sind. Der Astronom Kulkarni, der die Wissenschaft als strategisches Vorhaben betrachtete, riet den Studierenden hingegen, die eigenen Stärken zu erkennen und weiterzuentwickeln und die Ressourcen effektiv zu optimieren, um in diesem „Spiel" der Wissenschaft erfolgreich zu sein.

Dies ist eine Übersetzung. Zur Gewährleistung der fachlichen Richtigkeit beziehen Sie sich bitte auf den englischen Originaltext.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2559065/2024_Roundtable_with_Shaw_Laureates_20241114.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/runder-tisch-mit-shaw-preistragern-302307938.html