Aufbruch in eine neue Ära der Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum inmitten globaler Unsicherheit

Gleichzeitig ist die asiatisch-pazifische Zusammenarbeit mit Herausforderungen wie zunehmenden geopolitischen Tendenzen, Unilateralismus und Protektionismus konfrontiert. In diesem Zusammenhang forderte der chinesische Präsident Xi Jinping am Samstag die Staats- und Regierungschefs der Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) auf, mehr Verantwortung zu übernehmen.

„Wir müssen solidarisch handeln und zusammenarbeiten, um die Herausforderungen der vollständigen Umsetzung der Vision 2040 von Putrajaya zu bewältigen, eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen und eine neue Ära der asiatisch-pazifischen Entwicklung einzuleiten", sagte Xi bei seiner Teilnahme am 31. Treffen der Wirtschaftsführer der APEC in der peruanischen Hauptstadt Lima.

Der Vorschlag Chinas

Zur Vertiefung der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum unterbreitete der chinesische Präsident am Samstag drei Vorschläge.

Erstens betonte Xi die Notwendigkeit zu einem offenen und vernetzten Paradigma für die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Er rief dazu auf, sich weiterhin für Multilateralismus und eine offene Wirtschaft einzusetzen.

China hat große Anstrengungen in Richtung einer offenen asiatisch-pazifischen Wirtschaft unternommen. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums ist China der größte Handelspartner von 13 APEC-Volkswirtschaften und hat den Aufbau der China-ASEAN-Freihandelszone aktiv vorangetrieben, die qualitativ hochwertige Umsetzung der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) gefördert und sich um den Beitritt zum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) und zum Digital Economy Partnership Agreement beworben.

Zweitens betonte Xi die Notwendigkeit, grüne Innovation zu einem Katalysator für den asiatisch-pazifischen Raum zu machen. Die APEC-Volkswirtschaften sollten eine koordinierte digitale und grüne Transformation und Entwicklung vorantreiben, um neue Impulse und neue Triebkräfte für die Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raums zu schaffen.