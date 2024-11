Guterres nimmt G20-Staaten vor Gipfel in Rio in die Pflicht

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Vor dem G20-Gipfel in Brasilien hat UN-Generalsekretär António Guterres die Staats- und Regierungschefs der Industrie- und Schwellenländer in die Pflicht genommen. Die Welt stehe vor massiven Problemen wie Klimawandel, Armut sowie den Kriegen in der Ukraine, Nahost und dem Sudan, sagte Guterres in Rio de Janeiro. "Die internationale Gemeinschaft erwartet, dass die G20 liefert." Die Gruppe verfüge über enorme wirtschaftliche Kraft, sie müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Am Montag beginnt in Rio de Janeiro der zweitägige G20-Gipfel. Bei dem Treffen in der Küstenmetropole geht es um den Kampf gegen Armut und die Reform internationaler Institutionen. Aber auch internationale Krisen wie die Kriege in der Ukraine und in Nahost dürften bei dem Gipfel zur Sprache kommen./dde/DP/zb