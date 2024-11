Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Scholz und Putin "Nürnberger Zeitung" zu Scholz und Putin: "Was hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, als er am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin anrief? Was den Weg zu einer Friedenslösung angeht, die nicht den Angreifer belohnt, ist die …