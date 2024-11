Nota AI® schließt Partnerschaft mit Alliance Traffic Systems für strategische Expansion im Nahen Osten

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nota AI, ein führendes Unternehmen im Bereich

der hardwarebasierten KI-Optimierung und On-Device-KI-Lösungen, hat mit der

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Alliance Traffic Systems (ATS) einen

wichtigen Schritt zur Etablierung seiner Präsenz im Nahen Osten unternommen.

Diese strategische Partnerschaft soll die hochmodernen intelligenten

Verkehrssysteme (ITS) von Nota AI in die Region bringen. Dies deckt sich mit der

breiteren Vision des Unternehmens, den technologischen Einfluss im gesamten

Nahen Osten auszuweiten.



Alliance Traffic Systems, ein wichtiger Akteur in der Region des

Golf-Kooperationsrates (GCC), hat besonderen Einfluss auf die

Verkehrsinfrastruktur in den VAE. Seit 2008 verwaltet ATS große Verkehrsprojekte

im Emirat Abu Dhabi und festigt damit seine Rolle als führender Anbieter von

Gesamtlösungen für das Verkehrsmanagement. Diese umfangreiche Erfolgsbilanz

macht ATS zu einem unschätzbaren Partner bei der Einführung von Nota AI auf dem

Markt im Nahen Osten. Nota AI wird das etablierte Netzwerk von ATS nutzen und

ein Proof-of-Concept-Projekt (PoC) mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von

Dubai (RTA) initiieren, bei dem Lösungen für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

auf der Grundlage von generativer KI und dem Vision Language Model (VLM)

eingesetzt werden. Dieses Projekt wird die On-Device-KI-Funktionen von Nota AI

demonstrieren und den Weg für Lösungen für die Herausforderungen der städtischen

Mobilität im gesamten Nahen Osten ebnen.







und multimodale Funktionen zur Verarbeitung verschiedener Datenquellen und

ermöglicht eine präzise Verkehrsanalyse. Diese fortschrittliche

Verkehrsanalyselösung, die auf der optimierten On-Device-KI-Technologie von Nota

AI basiert, kann effizient auf verschiedenen verkehrsrelevanten Geräten

eingesetzt werden und verspricht erhebliche Verbesserungen im Verkehrsmanagement

und sinnvolle Veränderungen der regionalen Bedingungen im Nahen Osten.



Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI, kommentierte: "Dieses PoC-Projekt

bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere VLM-basierte On-Device-KI-Lösung zu

validieren, die eine Echtzeit-Verkehrsanalyse im Nahen Osten ermöglicht. Dies

ist ein wichtiger Meilenstein, um unser globales technologisches und

wirtschaftliches Potenzial zu demonstrieren." Mohammad Al Abbadi,

Geschäftsführer von ATS, fügte hinzu: "Mit dieser Absichtserklärung soll die

On-Device-KI-Technologie von Nota AI genutzt werden, um Verkehrsstaus im

gesamten Nahen Osten zu reduzieren und eine kosteneffiziente Lösung für das

Straßenmanagement anzubieten."



Die stetige Expansion von Nota AI im Nahen Osten hat in jüngster Zeit zur

Teilnahme an hochkarätigen Veranstaltungen wie Expand North Star 2024 und dem

ITS World Congress 2024 geführt. Durch die strategische Partnerschaft mit ATS

hat sich Nota AI einen starken Einstieg in den Markt des Nahen Ostens gesichert

und kann dabei auf das umfassende Know-how von ATS im Bereich Verkehrsmanagement

und Infrastruktur zurückgreifen. Durch diese Zusammenarbeit kann Nota AI

maßgeschneiderte Lösungen für die besonderen Verkehrsbedürfnisse der Region

liefern. Darüber hinaus ist Nota AI durch die etablierten Netzwerke von ATS mit

wichtigen Behörden in Abu Dhabi und Dubai gut positioniert, um seine Reichweite

in der gesamten Region des Golf-Kooperationsrates (GCC) auszuweiten und so die

Grundlage für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu schaffen.



