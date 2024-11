Nvidia erneut mit schwacher Kursreaktion? Die Folgen könnten gravierend sein!

Als mit Abstand größtem Einzelhändler kommt Walmart die Funktion des Kanarienvogels, also des Frühindikators zu. Das Unternehmen profitierte in den vergangenen Quartalen einerseits davon, dass hier auch kaufkräftigere Konsumentengruppen immer häufiger einkaufen gingen. Andererseits dringt Walmart immer stärker in das Geschäft von Amazon vor und macht dem E-Commerce-Riesen neben Einzelhandelsumsätzen auch Werbeerlöse streitig.

Das hat in den vergangenen 12 Monaten zu einem starken Kurswachstum geführt, rund 50 Prozent ging es für die Anteile bergauf. Damit ist allerdings auch die Bewertung gewaltig angeschwollen, gegenwärtig liegt das für das kommende Geschäftsjahr geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 35,6. Das bedeutet gegenüber dem langjährigen Mitteln von 26,4 einen Aufschlag von 35 Prozent.

Um diese Bewertung irgendwie rechtfertigen und behaupten zu können, wird Walmart absolute Blockbuster-Zahlen und einen bärenstarken Ausblick auf das Weihnachtsquartal vorlegen müssen. Analysten tippen auf einen Erlös in Höhe von 166,6 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um 4,5 Prozent bedeuten würde, sowie einen bereinigten Gewinn von 0,53 US-Dollar pro Aktie (+2 Cent ggü. dem Vorjahr).

In den vergangenen drei Quartalen konnte die Aktie jedes Mal zulegen und lag dabei zweimal mit Kursanstiegen von 7,0 und 6,6 Prozent deutlich über der vorab eingepreisten Kursreaktion. Dieses Mal ist von Optionshändlern eine Bewegung um 5,3 Prozent veranschlagt, wobei eine Mehrheit der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte Call-Optionen sind, die aktuell auf einen Anteil von 58,8 Prozent kommen.

Dienstag, 19. November: Dollar Tree (Update: nach Verschiebung jetzt 04. Dezember)

In der kommenden Woche werden neben Walmart etliche weitere Einzelhändler ihre Geschäftsberichte vorlegen, darunter auch die Schwergewichte Lowe's, TJX und Target (siehe unten). An dieser Stelle soll jedoch Dollar Tree berücksichtigt werden, denn das Unternehmen repräsentiert mit seinen sogenannten Dollar-Stores, also Ladengeschäften wo viele Artikel lange Zeit für einen US-Dollar gekauft werden konnten, die am wenigsten kaufkräftigen Kundengruppen.

Wie stark die in den vergangenen zwei Hochinflationsjahren unter Druck geraten sind, verrät der Blick in den Chart von Dollar Tree und Mitbewerber Dollar General. Die Anteile beider Dollar-Stores-Betreiber haben mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Höhere Input-Preise wie gestiegene Produkt- und Lohnkosten können diese Unternehmen nicht wie andere Einzelhändler an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, ohne den Verlust von Marktanteilen befürchten zu müssen.

Die Folgen war eine starke Margenkontraktion und ein Rückgang der Erträge – trotz fortgesetzten Umsatzwachstums. Für einen Turnaround der Aktien braucht es daher auch einen operativen Turnaround in Folge einer Stabilisierung der Margen. Der Ausblick des Unternehmens sollte außerdem einen überzeugenden Plan enthalten, die Profitabilität wieder zu steigern.

Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 7,44 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 1,8 Prozent bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn soll mit 1,08 US-Dollar je Anteilsschein um 9 Cent über dem Ergebnis des Vergleichszeitraumes liegen und damit das erste Indiz einer Margenverbesserung liefern.

Mit 68,4 Prozent ist eine Mehrheit der Optionshändler davon überzeugt, dass Dollar Tree die Erwartungen des Marktes erfüllen wird. Nachdem es in den vergangenen drei Quartalen bergab ging, davon mit -14,2 und -22,2 Prozent, zweimal besonders stark, wird nun eine Kursbewegung um 18 Prozent erwartet.

Mittwoch, 20. November: Nvidia

Ohne jede Übertreibung kann festgehalten werden, dass der Halbleiterkonzern und KI-Überflieger mit seinen Zahlen den weiteren Fortgang des Gesamtmarktes bestimmen wird – allein schon aufgrund seines hohen Indexgewichtes: Im US-Gesamtmarktindex S&P 500 ist Nvidia mit rund 7,2 Prozent gewichtet, im Technologieindex Nasdaq 100 sogar mit 8,8 Prozent.

Dazu kommt, dass die Trump-Rallye nach einem ganz schwachen Handelstag am Freitag vor ihrer Rückabwicklung steht. Vor allem Chip-Aktien sind zuletzt aufgrund nachlassender KI-Begeisterung, hoher Bewertungen und der Befürchtung um eine Zollpolitik, die auch die globalen Halbleiterlieferketten belastet, unter die Räder geraten – hier müssen starke Nvidia-Zahlen für neue Impulse sorgen, ansonsten könnte sich die unter den Anlegern am Gesamtmarkt zuletzt so gute Stimmung in ihr Gegenteil verkehren.

Von Nvidia wird einmal mehr nichts anderes als ein gewaltiges Wachstum erwartet. Gegenüber dem Vorjahresergebnis soll der Umsatz um 82,5 Prozent auf etwa 33,1 Milliarden US-Dollar gewachsen sein. Beim Gewinn pro Aktie wird mit einem Anstieg von 0,40 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar ein nicht minder beeindruckendes Wachstum erwartet.

Das soll in den zurückliegenden drei Monaten noch einmal vor allem die KI-Beschleuniger-Generation Hopper geliefert haben, bevor nach den ersten Auslieferungen Anfang Oktober langsam Blackwell übernehmen wird. Sowohl das Ergebnis als auch der Ausblick werden daher stark davon abhängen, wie sich die Auftragslage um den Modellwechsel herum auch von Seiten der nachfragenden Unternehmen entwickelt hat.

Angesichts der im vergangenen Quartal enttäuschenden Kursreaktion halten sich Anleger dieses Mal mit allzu optimistischen Wetten zurück. Der Call-Anteil verfügt mit 53,9 Prozent nur über eine knappe Mehrheit gegenüber der Put-Seite. Allerdings lässt die große Zahl an aus dem Geld liegenden Kontrakten einmal mehr auf ein hohes Privatanlegerinteresse schließen. Vor allem die Optionen mit den Strikes 150 und 155 US-Dollar sind zuletzt ein Kassenschlager gewesen. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 9,8 Prozent.

Mittwoch, 20. November: Palo Alto Networks

Von ihrem Aufsehen erregenden Einbruch im Februar hat sich die Cybersecurity-Aktie inzwischen gut erholt. Palo Alto ist mit einem Kurs von erstmals über 400 US-Dollar auf neue Allzeithochs geklettert. Dabei konnte das Unternehmen auch vom Vertrauensverlust gegenüber Crowdstrike sowie starken Zahlen von Mitbewerber Fortinet profitieren.

In der Branche gibt es aktuell zwei widerstreitende Kräfte. Während immer wieder erfolgreiche Hacker-Angriffe auf Unternehmen erfolgen, die wie bei Krankenversicherer UnitedHealth zu Milliardenschäden führen können, halten sich Konzerne gleichzeitig mit Buchungen und erhöhten Budgets für Sicherheitslösungen zurück. Das hat zu einer spürbaren Verlangsamung des in den vergangenen Jahren starken Umsatz- und Gewinnwachstums geführt.

Da die Aktienkurse aber gleichzeitig weiter gestiegen sind, notieren viele Sicherheitswerte, darunter eben auch Palo Alto, mit enorm hohen Bewertungsvielfachen. Für das kommende Geschäftsjahr ist das Unternehmen bereits mit dem 62-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, selbst für 2026 wird gegenwärtig noch das 54-fache fällig.

Ohne eine absehbare Wiederbeschleunigung des Wachstums könnte die Luft für diese Bewertungsniveaus rasch dünn werden. Erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 2,12 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg um 12,8 Prozent wäre gegenüber dem Vorquartal, in dem das Unternehmen mit 12,1 Prozent gewachsen ist, eine knappe Beschleunigung. Beim Gewinn pro Aktie wird mit 1,47 US-Dollar gerechnet, vor 12 Monaten waren es 1,38 US-Dollar.

Händler am Optionsmarkt wissen um das hohe Bewertungsrisiko und haben sich deshalb mit einem Put-Anteil von 52,9 Prozent überwiegend auf der Short-Seite engagiert. Vor allem für Optionen mit längerer Laufzeit überwiegen die Pessimisten. Mit 8,8 Prozent ist gegenüber den vergangenen Quartalen eine leicht unterdurchschnittliche Kursreaktion eingepreist.

Donnerstag, 21. November: PDD Holdings

Für chinesische Unternehmen verläuft die Berichtssaison bislang durchwachsen. Vor allem die Kursreaktionen dürften viele Anleger enttäuscht haben. So ging es am Freitag beispielsweise für Alibaba bergab, obwohl das Unternehmen dank starker Cloud-Umsätze ein eigentlich gutes Ergebnis vorgelegt hatte. Ähnlich erging es bereits am Mittwoch JD.com, Chinas Nummer 2 im Online-Handel.

Nun wird mit PDD, dem Betreiber der Shopping-App Temu, ein weiteres E-Commerce-Unternehmen seine Zahlen präsentieren und damit weitere Rückschlüsse auf den Zustand der schwächelnden Verbraucherinnen und Verbraucher liefern.

Zudem dürften Investoren gespannt sein, welche Pläne der Konzern mit Blick auf die von Donald Trump angekündigte Handelspolitik verfolgt, die vor allem Importe aus China betreffen soll – die USA sind einer der wichtigsten Auslandsmärkte für das Unternehmen.

Der Aktienkurs reflektiert bereits einige der in den kommenden Jahren zu erwartenden Schwierigkeiten, denn trotz zweifacher China-Begeisterung, einmal im Frühjahr und einmal nach den von Peking angekündigten Unterstützungsmaßnahmen im Sommer, haben die Anteile in diesem Jahr bereits 22 Prozent an Wert verloren.

Wenn den anhaltenden Kursverlusten Einhalt geboten werden soll, muss das Unternehmen also überzeugende Antworten liefern, umso mehr, als dass Amazon mit seinen Plänen ernst macht, eine zu Temu und auch Modehändler Shein konkurrierende Plattform aufzubauen. Zu überbieten gilt es beim Umsatz 14,37 Milliarden US-Dollar und beim bereinigten Gewinn pro Aktie 2,73 US-Dollar. Beides wäre gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg von mehr als 50 Prozent.

Ein Minus von 28,5 Prozent war die nach den letzten Quartalszahlen katastrophale Bilanz für die PDD-Aktie. Eingepreist ist dieses Mal eine Kursbewegung um 9,5 Prozent – und damit ein durchschnittlicher Wert. Was die Verteilung der Kontrakte betrifft, überwiegt mit einem Call-Anteil von 66,9 Prozent ganz klar die Call-Seite. Am Freitag war vor allem die Call-Option mit einem Strike von 119 US-Dollar beliebt.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 16. November, 10:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion