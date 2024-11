WTI kurz vorm Verkaufssignal

Bereits seit Monaten schwankt der Rohölpreis WTI zwischen 66,75 und 78,42 US-Dollar grob seitwärts, ohne erkennbare Signale zu generieren. Aus dieser Schiebephase geht jedoch eine eindeutige SKSS-Formation als Trendwendemuster hervor, die dazugehörige Nackenlinie verläuft bei 66,75 US-Dollar. Sollte das empfindliche Gleichgewicht der letzten Wochen durch einen Bruch dieser Triggermarke gestört werden, würden unmittelbare Abschläge zunächst auf die Jahrestiefs bei 65,29 US-Dollar drohen, darunter auf die Maitiefs aus 2023 bei 63,61 US-Dollar und würden für ein Short-Investment herhalten. Auf der Oberseite bleibt der Wert bis 72,48 US-Dollar vorläufig als neutral zu bewerten, erst darüber dürften größere Kurssprünge anstehen, wie in einem ersten Schritt an den EMA 275,10 US-Dollar und darüber an 76,21 US-Dollar.

Trading-Strategie: