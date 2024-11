PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Unternehmen: PSI Software SE

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.11.2024

Kursziel: 30,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner



Normalisierung schreitet weiter voran



Nach dem bereits herausfordernden Jahr 2023 brachte das aktuelle Geschäftsjahr mit dem massiven Cyberangriff eine böse Überraschung für die PSI Software SE mit sich. Die Attacke führte zu enormen Beeinträchtigungen, die sich nun wieder in einer Phase der Normalisierung befinden. Allerdings können einige geplante Aufträge nicht mehr in diesem Jahr abgearbeitet werden, was zu einem deutlichen Umsatzminus führen wird. Daraus wird dann auch ein kräftiger Verlust resultieren.



Ab dem kommenden Geschäftsjahr 2025 sind wir für die weitere Entwicklung der Gesellschaft aber wieder positiv gestimmt. Erfreulich ist zunächst einmal die Tatsache, dass PSI trotz der Probleme durch die Cyberattacke keine Kunden verloren hat. Das neue Management hat sich zudem für die nächsten Jahre eine umfangreiche Transformation des Unternehmens auf die Fahnen geschrieben.



Diese Cloud-Transformation soll bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedert sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 läuft die Transformationsphase, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließt. Ab 2028 steht dann die Skalierung auf der Agenda. Dadurch sollen deutlich höhere Margen erzielt werden. Das Management hat sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. Dies sind ambitionierte Ziele, die jedoch das Potenzial von PSI bei einer erfolgreichen Transformation verdeutlichen.



Auch wenn 2023 enttäuschend verlief und 2024 durch die Cyberattacke bestimmt wird, sehen wir die PSI Software SE ab 2025 wieder auf Wachstumskurs. Denn die Gesellschaft verfügt weiterhin über eine hervorragende Marktposition mit loyalen Kunden. Entsprechend sollten in den kommenden Jahren wieder deutlich höhere Umsätze bei steigenden Margen erzielt werden können. Auf dieser Basis empfehlen wir, die PSI-Aktie bei einem geringfügig auf 30,00 Euro angepassten Kursziel weiterhin zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31339.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



2031647 18.11.2024 CET/CEST



Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PSI AG Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %. Die Marktkapitalisierung von PSI AG bezifferte sich zuletzt auf 329,64 Mio.. PSI AG zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 32,00Euro was eine Bandbreite von -95,24 %/+52,38 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: GSC Research

Kursziel: 30,00 Euro