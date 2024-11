Maytronics erweitert sein Portfolio mit bahnbrechenden Pool-Innovationen auf der Piscine Global 2024

KIBBUTZ YIZRE'EL, Israel, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Maytronics (TASE: MTRN), der weltweit führende Anbieter von Poolreinigungstechnologie, wird seine neuesten Innovationen auf der Piscine Global 2024 präsentieren, die vom 19. bis 22. November 2024 im Eurexpo Lyon stattfindet. Besucher können diese bahnbrechenden Produkte in Halle 4, an den Ständen 4C36 und 4C42 erleben.

Aufbauend auf einer jahrzehntelangen Reputation für Qualität und Innovation stellt Maytronics eine neue Reihe kabelloser Poolreinigungsroboter vor, die den sich verändernden Bedürfnissen moderner Poolbesitzer gerecht wird. Die Produktlinie umfasst die Dolphin LIBERTY-Serie, die Niya Tracker-Roboterlinie und die Dolphin Skimmi-Linie, die jeweils einzigartige Funktionen zur Verbesserung des Poolreinigungserlebnisses bieten.

Der neue LIBERTY 600 bietet eine fortschrittliche Reinigungsleistung und eine überragende Wasserreinheit, während der Niya Tracker eine effiziente und unkomplizierte Reinigung für preisbewusste Poolbesitzer kombiniert. Der Dolphin Skimmi rundet das neue Produktangebot mit einer effektiven Oberflächenreinigung ab und hält Pools mühelos frei von schwimmendem Schmutz. Alle neuen Produkte sind darauf ausgelegt, die Reinigungsbedürfnisse der Poolbesitzer zu erfüllen und dabei mühelose Lösungen sowie außergewöhnlichen Kundendienst zu bieten.

Maytronics präsentiert zudem Mineral Swim, ein fortschrittliches Reinigungssystem, das die natürlichen therapeutischen Vorteile von Mineralien aus dem Toten Meer mit KI-gesteuerter Technologie kombiniert. Mit intelligenter, autonomer und selbstkalibrierender Steuerung verwandelt Mineral Swim Pools in spa-ähnliche Oasen im eigenen Garten der Poolbesitzer.

„Unser Fokus bleibt auf der Innovation, um die Bedürfnisse der Poolbesitzer und ihre zukünftigen Erwartungen zu erfüllen", sagte Sharon Goldenberg, CEO von Maytronics. „Wir sind bestrebt, personalisierte, technologiegestützte Lösungen zu schaffen, die nicht nur die Poolpflege vereinfachen, sondern das gesamte Erlebnis steigern und so ein außergewöhnliches Poolbesitzerlebnis ermöglichen."

Maytronics, gegründet im Jahr 1983, hat sich als weltweit führendes Unternehmen in der Poolindustrie etabliert. Das Unternehmen ist über sechs Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien tätig und arbeitet mit über 100 Vertriebspartnern in mehr als 65 Ländern zusammen, um umfassenden Kundenservice zu bieten. Maytronics bedient Millionen von Kunden weltweit und setzt kontinuierlich Maßstäbe in der Branche in Bezug auf Innovation und Kundenzufriedenheit, indem es außergewöhnliche Erlebnisse durch Spitzentechnologie liefert.

