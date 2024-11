RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 128 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh senkte in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung zwar seine diesjährigen Schätzungen nach dem schwächeren dritten Quartal, für die Folgejahre beließ er sie jedoch fast unverändert. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete er mit niedrigeren Eigenkapitalkosten. Die Aktie sei von Unsicherheiten im Bereich der Unfall-Rückversicherungen befreit worden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 17:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 130,5EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2024, 08:19 Uhr) gehandelt.