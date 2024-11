GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 560 Pence auf "Buy" belassen. Michele della Vigna stellt am Montag in seiner Analyse fünf mögliche Kurstreiber vor, um das volle Potenzial der zuletzt nur hinterher laufenden Papiere des Ölkonzerns zu schöpfen. Er nennt Kostensenkungen, Schuldenabbau mittels Verkäufen, höhere Kapitaleffizienz, Ausschüttungen an die Aktionäre und ein mögliches US-Listing als Stellschrauben./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 06:01 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 4,630EUR auf Tradegate (18. November 2024, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,6

Kursziel alt: 5,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m