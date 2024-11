Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht Der italienische Energieversorger Enel will nach einem guten Jahresverlauf auch in Zukunft weiter zulegen. Im kommenden Jahr erwartet Enel unter dem Strich bereinigt um Sondereffekte 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro Gewinn, wie das Unternehmen am Montag …