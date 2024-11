RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 313 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Medienberichten mit einem Kursziel von 313 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar den Spekulationen, dass die US-Vorschriften für selbstfahrende Autos in der Regierungszeit von Donald Trump gelockert werden könnten. Dies wäre ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Technologie und insbesondere von Robotaxis, da dadurch wichtige Kostenfaktoren reduziert würden. Für die Aktien wäre dies positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 22:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2024 / 22:10 / EST