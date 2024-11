Goldman hebt Ziel für Siemens Energy auf 56 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 40,80 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jahr eins von insgesamt dreien der Turnaroundstory sei erfolgreich verlaufen, schrieb Ajay Patel in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er ist sehr optimistisch für weiteres Umsatzwachstum mit Margensteigerungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben