Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 32-2024

Aktie der Woche

Fortuna Mining erzielt Rekordgewinn

Fortuna Mining gab vor wenigen Tagen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt. Im dritten Quartal konnte Fortuna Mining dank seiner Kostendisziplin und seines sicheren Betriebs von den steigenden Metallpreisen profitieren und einen zurechenbaren Rekordgewinn von 50,5 Millionen US$ sowie einen Rekord-Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals von 119,3 Millionen US$ erzielen. Die Minen lieferten eine Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent bei Cash-Kosten von 1.059 US$ pro Unze, und man ist weiterhin gut aufgestellt, um das Jahr innerhalb der Kosten- und Produktionsprognose zu beenden. Das Unternehmen hat auch einen wichtigen Meilenstein mit einer positiven Netto-Cash-Position am Ende des Quartals erreicht und man hat vor kurzem die Kreditfazilität neu verhandelt, wodurch die Finanzkosten gesenkt und zusätzliche finanzielle Flexibilität geschaffen wurde.

News: Fortuna meldet Rekordgewinn für das dritte Quartal 2024

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources mit weiteren Metallgehalten in Proben aus Korsika und zusätzlichem Kapital

Aurania Resources hat vorläufige Ergebnisse der laufenden Mineralaufbereitung, Laboranalysen und metallurgischen Studien erhalten, die von SGS Laboratories (Lakefield) Ltd. an einer Probe mit magnetischem Sand, der am Strand von Nonza auf Korsika entnommen wurde, erhalten. Neue Analyseergebnisse eines Awaruit-Flotationskonzentrats zeigten 71,4 % Nickel, 0,98 % Kobalt, 0,65 % Kupfer, 0,58 g/t Gold, 0,09 g/t Platin und 0,39 g/t Palladium. Weitere metallurgische Studien sind im Gange, um die potenzielle Marktfähigkeit des gemischten Awaruit-Magnetit-Nickel-Rohstoffs im Vergleich zu reinem Awaruit als Polymetallprodukt zu bestimmen. Eine Studie über identische Sande am nahe gelegenen Albo Beach ist ebenfalls im Gange.

Weiterhin beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 7.272.728 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 CA$ pro Einheit abzuschließen, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 CA$ zufließt. Das Unternehmen hat sich das Recht vorbehalten, den Umfang des Angebots um bis zu 25 % des Umfangs des Angebots zu erhöhen, sodass bis zu 1.818.182 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 CA$ zu erzielen.

News: Auranias Nickelproben aus Korsika enthalten Edelmetalle sowie Kobalt und Kupfer

News: Aurania kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4,0 Millionen C$ und einen Schuldenvergleich an

Canada Nickel bestätigt hochgradige Nickelzone auf Bannockburn

Canada Nickel gab vor kurzer Zeit bekannt, dass das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse für das Bohrloch BAN24-18 erhalten hat, in dem 4,0 Meter Massivsulfid innerhalb eines sulfidhaltigen Peridotits in Bannockburn, einem der südlichen Explorationsgrundstücke des Unternehmens im Timmins Mining Camp, durchschnitten wurden. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Massivsulfiden, die in Bohrloch BAN24-18 identifiziert wurden, bestätigten eine sehr hochgradige Nickelmineralisierung mit 3,95 % Nickel auf 4 Metern und bis zu 4,65 % Nickel auf 1 Meter innerhalb einer gut mineralisierten Zone mit 1,61 % Nickel auf einer Bohrlochlänge von 12 Metern. Das Unternehmen führt nun eine elektromagnetische Bohrlochuntersuchung (BHEM) durch. Die BHEM-Untersuchung wird das Vorhandensein einer leitfähigen Sulfidmineralisierung über die Grenzen des Bohrlochs hinaus testen und kann die ungefähre Größe und Lage des Leiters angeben, der das mineralisierte Sulfidsystem darstellt. Auf der Grundlage der BHEM-Ergebnisse werden weitere Löcher gebohrt.

News: Canada Nickel meldet Untersuchungsergebnisse von Massivsulfid-Abschnitt auf dem Projekt Bannockburn

Fury Gold Mines finalisiert Ziele für kommende Bohrkampagne

Fury Gold Mines konnte vor wenigen Tagen bekanntgeben, dass das Unternehmen nach Abschluss einer geochemischen Oberflächenuntersuchung auf dem Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec die Bohrzielerstellung abgeschlossen hat. Die Bohrungen werden auf robuste geochemische Goldanomalien innerhalb desselben Sedimentgesteinspakets abzielen, das auch Newmonts Mine Éléonore beherbergt. Es wurden sechs vorrangige Bohrziele auf über 3 Kilometern aussichtsreicher gefalteter sedimentärer Stratigrafie identifiziert. Das Unternehmen beabsichtigt, im ersten Quartal 2025 Personal für ein erstes, vollständig finanziertes 3.000 bis 5.000 Bohrmeter umfassendes Diamantkernbohrprogramm zu mobilisieren.

News: Fury finalisiert sechs Bohrziele des Éléonore-Typs auf dem Goldprojekt Éléonore South

Green Bridge Metals zieht nach Minnesota

Green Bridge Metals gab vor kurzem bekannt, dass es ein Unternehmen gegründet hat, das über eine Lizenz für den Bundesstaat Minnesota, USA, verfügt, sowie ein Büro und eine Kernanlage in der Gegend von Duluth, Minnesota. Green Bridge Metals USA, LLC wurde gegründet und wird im Namen der Green Bridge Metals Corporation in diesem Bundesstaat tätig sein. Die Einrichtung eines Hauptsitzes in Minnesota ermöglicht es dem Unternehmen, den Plan zur erneuten Entnahme von Bohrkernen aus den Kupfer-, Nickel- und Platingruppenelementen (±Titan und Vanadium (V)) beim Projekt Skibo voranzutreiben. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Kernanlage, die zur Verarbeitung von Bohrkernen bereit ist, und wird noch in diesem Monat mit dem Transport und der Entnahme von Kernproben beginnen. Die Ergebnisse dieses Programms werden ein umfassenderes Verständnis der enthaltenen Cu-Ni-PGE-Mineralisierung bei Skibo ermöglichen und das Potenzial für eine Ti- und V-Mineralisierung beleuchten, die bei den jüngsten Bohrungen bei Skibo nicht analysiert wurde.

News: Green Bridge Metals Corporation richtet einen Hauptsitz in Minnesota ein

MAG Silver vermeldet starke Quartalszahlen

MAG Silver gab vor wenigen Tagen die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate bis 30. September 2024 bekannt. Demnach erzielte MAG einen Nettogewinn von 22,292 Millionen US$ (0,22 US$ pro Aktie), der auf Einnahmen aus Juanicipio von 25,552 Millionen US$ und ein bereinigtes EBITDA von 55,720 Millionen US$ zurückzuführen ist. Bei Juanicipio wurden insgesamt 332.290 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von 481 Gramm pro Tonne verarbeitet. Juanicipio erreichte damit eine Silberproduktion und eine Silberäquivalentproduktion von 4,9 bzw. 7,1 Millionen Unzen. Juanicipio erzielte einen starken operativen Cashflow von 109,836 Millionen US$ und einen freien Cashflow von 96,948 Millionen US$. Aufbauend auf der robusten Kostenentwicklung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 verbesserte sich Juanicipio weiter und lieferte negative Cash-Kosten von 0,12 US$ pro verkaufter Silberunze und nachhaltige Gesamtkosten von 3,28 US$ pro verkaufter Silberunze. Juanicipio zahlte insgesamt 22,649 Millionen US$ an Zinsen und Darlehensrückzahlungen an MAG zurück, wodurch sich der Bargeldbestand von MAG zum Ende des Quartals auf 113,491 Millionen US$ erhöhte.

News: Mag Silver meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal

Osisko Development vermeldet wichtiges Update und schließt Finanzierung ab

Osisko Development gab kürzlich bekannt, dass die Mines Act-Genehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia, Kanada, zur Entscheidung an den gesetzlichen Entscheidungsträger im BC Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation weitergeleitet wurde. Die Prüfung der Genehmigungen nach dem Environmental Management Act ist ebenfalls abgeschlossen, und das Unternehmen erwartet, dass diese in naher Zukunft an den gesetzlichen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die endgültigen Entscheidungen im vierten Quartal 2024 vorliegen werden.

Weiterhin meldete das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor gemeldeten Privatplatzierung von 31.946.366 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler, mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 57,5 Millionen US$.

News: Osisko Development gibt ein Update für das Goldprojekt Cariboo

News: Osisko Development schließt Privatplatzierung von Anteilen im Wert von 57,5 Millionen US-Dollar ab

Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für Goldbetriebe ab

Sibanye-Stillwater verkündete jüngst den Abschluss der im Juli 2024 begonnenen Lohnverhandlungen in seinen Goldbetrieben in Südafrika. Mit den repräsentativen Gewerkschaften, der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), der National Union of Mineworkers (NUM), der UASA und der Solidarity, wurde eine einjährige Vereinbarung über die Jahreslöhne und -leistungen für die Beschäftigten in den Betrieben Beatrix, Driefontein und Kloof getroffen.

News: Sibanye-Stillwater schließt einen einjährigen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften in ihren Goldbetrieben in Südafrika ab

Southern Cross Gold bestätigt hochgradige Goldmineralisierung

Southern Cross Gold gab jüngst bekannt, dass man die Ergebnisse von fünf Navigations-Diamantbohrlöchern auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria erhalten hat. Dabei konnte man unter anderem 1,3 Meter @ 52,6 g/t AuEq sowie 0,1 Meter @ 173,0 g/t AuEq nachweisen. Bei Sunday Creek sind für das nächste Jahr 60 Kilometer Diamantbohrungen geplant. Zwölf Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert; weitere fünf Bohrlöcher sind in Arbeit. Fünf Bohrgeräte sind in Betrieb; ein sechstes Bohrgerät ist für Ende November 2024 vorgesehen.

News: SXG's beendet Spaced Drilling bei Rising Sun und bestätigt die Kontinuität Unter anderem 1,3 m mit 52,6 g/t Gold aus 730,0 m

Uranium Energy legt Weltklasse-PEA für Roughrider vor

Uranium Energy meldete vor kurzem die Einreichung einer Zusammenfassung eines technischen Berichts zur Erstbewertung, der eine wirtschaftliche Analyse und eine Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Roughrider im Norden von Saskatchewan, Kanada, enthielt. Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen, die Roughrider zu einem Elite-Untergrunderschließungsprojekt machen, gehören ein geschätzter Nettogegenwartswert nach Steuern von 946 Millionen US$, IRR von 40 %, Amortisationsdauer nach Steuern von 1,4 Jahren auf der Grundlage eines langfristigen Uranpreises von 85 US$/Pfund U3O8 und unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 8 % (NPV 8 %). Die erwartete Produktion über die gesamte Lebensdauer der Mine beläuft sich auf 61,2 Millionen Pfund U3O8 über neun Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktionsrate von 6,8 Millionen Pfund U3O8. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf 545 Millionen US$ geschätzt, einschließlich der Mühle und der Untertagemine. Das Projekt Roughrider befindet sich zudem in der gut ausgebauten Infrastruktur des östlichen Athabasca-Beckens, mit einer angrenzenden 138-kV-Hochspannungsleitung, Wasserkraftwerken, 7 km nördlich des Verkehrsflughafens Points North Landing und einem Autobahnsystem.

News: Uranium Energy Corp. schließt erste wirtschaftliche Bewertung für das Weltklasse-Projekt Roughrider ab

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

