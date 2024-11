Goldman hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 37 Euro - 'Buy'

Lorenz_Laplace schrieb 16.11.24, 17:41

Seit Jahrzehnten bin ich Aktionär der dt. Telekom. Irgendwann im Jahr 2002 oder so, habe ich mir die ersten Stücke ins Depot gelegt. mal zu 22€, mal zu 8€, mal zu 14€ nachgekauft. Jedes Mal, wenn ich mich bei Bekannten geoutet habe, kam Kopfschütteln! "Weißt du denn gar nicht mehr, wie die Dt. Telekom damals die Anleger betrogen hat?", sagten die einen, "Die Aktien standen einmal bei über 100€, schau dir an, wo die jetzt stehen, so einen wErt kauft man nicht!" die anderen. Einige erinnerten an die Börsengang der Mobilfunktochter, der ebenfalls tüchtig in die Hose ging.

Lange Jahre war die dt. Telekom der Inbegriff des Anlagebetruges bei Kleinsparern, vom Staat geduldet. "Wenn du schon in den Telkosektor investieren willst, dann wenigstens Telefonica!, Schau dir einmal den Kurs an!", so wurde in den Nullerjahren über die Telekom geredet.



Nun, nach mehr als 20 Jahren zeigt sich, dass die Telekom sich in Europa und in den USA zu einem extrem widerstandsfähigen Festnetz- und Mobilfunkanbieter gemausert hat. Der Konzern liefert seit Jahren steigende gEwinne, steigende Kundenzahlen, steigende Dividenden. Dieses Jahr viertstärkster DAX-Wert. Diejenigen, die wie ich noch die Dotcomblase und damit die Blase um die Dt.. Telekom mitgemacht haben, kommen in die Jahre oder sind bereits tot. Es war die "Volksaktie", die dem dt. Volk gehörig die Lust auf Aktien vermieste. Jetzt dreht sich die Meinung um diesen Wert- seit Monaten und Jahren beobachte ich den Stimmungsumschwung, der noch Jahre anhalten kann.

Über 20 Jahre habe ich die Dividenden erhalten, ein einziges Jahr wurde ausgesetzt. Sicher, mit Nvidia und Co hat man mehr Geld verdienen können, aber halten wir uns immer vor Augen: Rückblickend findet man immer Unternehmen, die besser performen haben, aber das Ganze im Voraus zu erkennen, das bilde ich mir nicht ein. Ich kaufe lieber ein stabiles Geschäft in sicheren Ländern in einer Wachstumsbranche. Die Marktführerschaft der Telekom ist ungebrochen, ich glaube, wer heute einsteigt, der wird es in drei bis fünf Jahren nicht bereuen. Ich denke, dass der Kurs locker auf 50 € Steigen kann, zusätzlich zu den Dividenden.