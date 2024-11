Marge dauerhaft gesunken?

Im Verlauf des dritten Quartals erzielten die deutschen Automobilhersteller im Dax einen Nettogewinn von beinahe 3,5 Milliarden Euro. Das stellt einen Rückgang um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Auch die Ertragsprognosen für das laufende Geschäftsjahr wurden heruntergesetzt. Dies wurde aufgrund des verschärften Wettbewerbs mit chinesischen Produzenten begründet. Die Automobilhersteller werden gleichermaßen durch hohe Transformationskosten im Bereich der Elektromobilität belastet. Manche Experten im Automobilsektor diskutieren über überschüssige Kapazitäten auf globaler Ebene und die potenzielle langfristige Gefahr, dass chinesische Autobauer dauerhaft Marktanteile gewonnen haben. So sollten sich Mercedes und Co. langfristig auf niedrigere Gewinnmargen einstellen. Dabei steht die Mercedes-Benz Group noch am besten da. Dennoch muss man im Chart vor den Auto-Boom in China zurückblicken, um die aktuellen Aktienkurse einzuschätzen.

Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der aufkommenden Coronapandemie zeitweise wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Anfang April 2024 scheiterte der Kursverlauf erneut am Widerstand rund um das Niveau bei 75,89 Euro. In weiterer Folge hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Widerstandszone um das Level bei 50,81 Euro gelaufen ist und aktuell intakt erscheint. In den letzten zwei Handelstagen gab es eine leichte Erholung. Mit der Markierung am partiellen Tief bei 50,75 Euro am vergangenen Mittwoch wurde fürs Erste ein gewichtiger Widerstand verteidigt. Wird dieser jedoch nachhaltig durchbrochen, könnte erst die Marke bei 46,16 Euro für Halt sorgen. Auch ein Blick in den wichtigen Automarkt USA bereitet nach der Wahl von Donald Trump Sorgen. Die angekündigten Zölle auf Autos aus Europa könnten die Verkaufszahlen senken und somit mittelfristig auf dem Kurs von Mercedes lasten.