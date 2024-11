Quantinuum und Mitsui testen erstmals fälschungssichere Quanten-Token über Glasfasernetz

Erste erfolgreiche Bereitstellung von Quanten-Token mit kommerzieller QKD-Hardware, die eine schnelle Transaktionsüberprüfung am Ort des Austauschs bietet – ein entscheidender Schritt in Richtung quantengestützter finanzieller Sicherheit und ein großer Fortschritt für QKD.

Quantum-Token sollen Fälschungssicherheit, Datenschutz und schnelle Abwicklung in einem einzigen Finanzinstrument bieten. Keine bisherige Technologie kann diese drei Vorteile in Kombination bieten.

In der weltweit ersten Implementierung mit handelsüblicher Hardware wurden in Tokio Quanten-Token über eine 10 km lange Glasfaserleitung übertragen, wobei kommerzielle Quantenschlüsselverteilungsgeräte (QKD) von NEC* verwendet wurden.

Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Einsatz hochsicherer Quanten-Token in Anwendungsfällen wie der Sicherung von Vermögenswerten durch Token und dem Hochgeschwindigkeitshandel.

TOKIO und BROOMFIELD, Colorado, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen einer lang erwarteten Studie gab Quantinuum („Quantinuum", Hauptsitz: Broomfield, Colorado, U.S.A., CEO: Rajeeb Hazra), zusammen mit Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui", Hauptsitz: Tokio, Präsident und CEO: Kenichi Hori) und NEC („NEC", Hauptsitz: Tokio, Präsident und CEO: Takayuki Morita) heute die erfolgreiche Übertragung von Quanten-Token über ein 10 km langes Glasfasernetz in Japan bekannt. Dies ist das erste Mal, dass eine solche Übertragung durchgeführt wurde.

Quanten-Token sind ein neues Finanzinstrument, das sich die Eigenschaften der Quantenphysik zunutze macht, um den robusten Anforderungen des Wertpapierhandels gerecht zu werden, ohne den Kommunikations-Overhead, der bei herkömmlichen Finanzsystemen erforderlich ist. Quanten-Token werden über glasfaserbasierte Quantenschlüsselverteilungsnetze (QKD) übertragen, die weltweit rasch ausgebaut werden. Die heutige Ankündigung mit Mitsui zeigt, dass die Branche das Potenzial von Quantum-Token für Finanzdienstleistungen zunehmend anerkennt.

Ilyas Khan, Gründer und Chief Product Officer bei Quantinuum, sagte: „Die ursprüngliche Motivation für die Quantenkommunikation war der Austausch von Geld, wie er von Stephen Wiesner angedacht wurde. Heute haben wir gezeigt, dass wir die Sicherheit von Finanzsystemen durch den Einsatz handelsüblicher Quantenkommunikationshardware verbessern können. Dies öffnet die Tür zu einer neuen Ära der quantengestützten Sicherheit mit breiter Anwendbarkeit und bietet kommerziellen Organisationen etwas Konkretes, das sie nutzen können."