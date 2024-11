Alibaba plant Milliardenanleihe für Aktienrückkäufe!

Die Renditeaufschläge auf US-Dollar-Papiere in Asien sind in den letzten Wochen auf ein Allzeittief gefallen, nachdem Chinas Stimulierungsmaßnahmen die Attraktivität von Schuldtiteln aus der Region erhöht haben.

Alibaba will vor allem in den USA notierte Aktien zurückkaufen, da dort die Liquidität höher ist, sagte der CFO Toby Xu in einer Telefonkonferenz am 15. November.

Die Anleiheerlöse werden auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, so das Unternehmen in seiner Erklärung. Im Mai verkaufte Alibaba im Rahmen eines privaten Angebots Wandelanleihen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar, was zu diesem Zeitpunkt einen Rekordumsatz für ein asiatisches Unternehmen in US-Dollar darstellte.

In dem der chinesische Online-Riese Anleihen in verschiedenen Währungen und Laufzeiten ausgibt, kann das Unternehmen ein vielfältigeres Investorenpublikum erreichen und zugleich das Währungsrisiko besser managen.

Das jüngste Angebot wäre der erste Verkauf von US-Dollar-Anleihen an einem öffentlichen Markt seit 2021, als Alibaba eine mehrteilige Transaktion im Wert von 5 Milliarden US-Dollar abschloss.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 84,10EUR auf Tradegate (18. November 2024, 09:27 Uhr) gehandelt.