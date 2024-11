Knapp im Plus - Volatilität weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Trendsuche im Dax setzt sich am Montag fort: Nach stärkeren Schwankungen in der Vorwoche legte der deutsche Leitindex in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,15 Prozent auf 19.240 Punkte zu. Der MDax stand 0,09 Prozent höher auf 26.436 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

In der Vorwoche hatte es bereits zweimal so ausgesehen, als starte die Jahresendrally. Letztlich ging den Käufern jedoch immer schnell die Luft aus, und das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten im Dax blieb noch auf Abstand. In den USA korrigierten die Indizes zuletzt ihre Gewinne nach der Wahl deutlich.

Seit der US-Wahl und dem Aus der Ampelkoalition sei die Verunsicherung der Marktteilnehmer groß, hieß es im Tagesausblick der Helaba. Dies komme in einer erhöhten Marktvolatilität zum Ausdruck. "Mal dominieren Hoffnungen, dass die Politik von Trump das Wachstum durch Steuersenkungen und Deregulierung fördert, mal stehen Risiken im Vordergrund, wie tendenziell steigende Staatsschulden oder ein möglicher Inflationsanstieg im Fall von Zollerhöhungen."/ajx/stk