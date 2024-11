Dax startet im Plus - kaum Impulse zum Wochenstart

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.275 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten BMW, Rheinmetall und Porsche, am Ende die Porsche-Holding, Vonovia und Merck.



"Nachdem in der vergangenen Woche die Deutsche Telekom und Siemens den Dax nach oben getrieben haben, suchen Anleger zum Start in die neue Handelswoche nach Impulsen für weitere Käufe", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Ob sich die Tech-Rally im Dax fortsetzen kann, dürfte auch von den Quartalszahlen von Nvidia abhängen, die am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden."





