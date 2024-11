Siemens Energy-Duo Rendite-Anleihe mit 25% Sicherheitspuffer

Mit einem Kursanstieg von mehr als 300 Prozent in den vergangenen 12 Monaten führt die Siemens-Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) die Performanceliste aller DAX-Werte mit großem Abstand an. Allein am 13.11.24 sprang der Aktienkurs auf Schlusskursbasis nach einer Anhebung der mittelfristigen Umsatzprognosen um 19 Prozent nach oben. Die Experten der Deutsche Bank hoben die Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026 um 20 Prozent an und bekräftigten mit einem von 43 auf 52 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie.

Wer nach diesen positiven Nachrichten mit Hilfe der Siemens-Energy mit Sicherheitspuffer eine Jahresbruttorendite von 5 Prozent erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in die neue DuoRendite-Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.