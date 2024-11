Im Plus - Volatilität weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Trendsuche im Dax setzt sich am Montag fort: Nach stärkeren Schwankungen in der Vorwoche legte der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,34 Prozent auf 19.276 Punkte zu. Der MDax zog um 0,38 Prozent auf 26.512 Punkte an. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stand knapp im Plus.

In der Vorwoche hatte es bereits zweimal so ausgesehen, als starte die Jahresendrally. Letztlich ging den Käufern jedoch immer schnell die Luft aus, und das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten im Dax blieb noch auf Abstand. In den USA korrigierten die Indizes zuletzt ihre Gewinne nach der Wahl deutlich.