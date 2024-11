Polizei-Einsatz im Tesla-Protestcamp in Grünheide

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die Polizei ist im Protestcamp von Tesla -Gegnern im Wald nahe der Tesla-Fabrik in Grünheide wegen einer geplanten Kampfmittel-Sondierung im Einsatz. Die Umweltaktivisten sollen für die Arbeiten einen Teil des Camps mit Baumhäusern freiwillig verlassen. Sonst drohe die Auflösung der Versammlung - notfalls auch unter Anwendung von Zwang, hieß es am Morgen in einer Polizei-Durchsage am Protestcamp. Polizisten brachten in dem Waldcamp nahe Berlin rot-weiße Absperrbänder an.

Eine Sprecherin der Gruppe "Tesla stoppen" sagte am Morgen, sie wollten das Camp nicht freiwillig räumen: "Wir bleiben hier." Die Umweltaktivisten protestieren mit ihrer Wald-Besetzung seit Ende Februar gegen die einzige europäische Autofabrik von Tesla-Chef Elon Musk. Sie stellen sich unter anderem gegen eine Erweiterung des Areals, für die erneut Bäume gefällt werden müssen.