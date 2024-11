Die Börse nach dem Trump-Sieg - Insider verrät, welche Aktien jetzt steigen (FOTO)

Verl (ots) - Nach Donald Trumps Sieg sehen Anleger gespannt auf die Börse.

Welche Aktien werden steigen, welche verlieren? Politische Wendungen wie dieser

Wahlsieg bringen oft Bewegung in den Markt - doch nur wer die richtigen

Strategien kennt, kann davon profitieren. Die Frage ist: Wo lässt sich jetzt

gezielt investieren?



"Natürlich reagieren die Märkte bei solchen News sofort - allerdings werden auch

die nächsten Wochen und Monate noch spannend", erklärt Mario Lüddemann,

erfahrener Trader. Lüddemann verrät Ihnen hier, worauf Anleger jetzt achten

sollten, um von der neuen Marktlage zu profitieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wie der Sieg von Donald Trump sich auf die Börse und Wirtschaft auswirken könnteDer erneute Wahlsieg von Donald Trump bringt für die US-amerikanischeWirtschaftspolitik potenziell tiefgreifende Veränderungen. Im Fokus stehen dabeiDeregulierungsmaßnahmen, die Förderung der heimischen Wirtschaft und eineverstärkte Ausrichtung auf Technologie und Innovation. Diesewirtschaftspolitischen Prioritäten könnten sowohl spezifische Unternehmen alsauch ganze Sektoren stärken, die in den USA ansässig sind oder stark von denangekündigten Maßnahmen profitieren. Die folgenden Branchen und Unternehmenkönnten zukünftig mit Trump als Präsidenten einen Aufschwung erleben:Tesla - Vorreiter in Technologie und InnovationTesla, der Elektroauto- und Technologiekonzern unter der Leitung von Elon Musk,steht nach dem Wahlsieg Trumps besonders im Fokus. Musk, der Trump bereits inder Vergangenheit unterstützte, könnte unter der neuen Regierung eine beratendePosition einnehmen. Trump betonte während seines Wahlkampfs wiederholt, die USAzum weltweiten Technologieführer machen zu wollen - eine Position, dieUnternehmen wie Tesla durch die Entwicklung und Förderung innovativerTechnologien stärken könnten.Zusätzlich steht Trumps Administration für weniger regulatorischeEinschränkungen. Dies könnte für Tesla bedeutende Vorteile bieten, insbesondereim Bereich der Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien und Robotik. Durch einemögliche Deregulierung und einen direkten Zugang zu politischenEntscheidungsträgern könnte Tesla leichter und kostengünstiger wachsen, was denAktienkurs ankurbeln dürfte.Coinbase - Wachstum der KryptowährungsmärkteTrump hat mehrfach signalisiert, dass er die USA als technologischenInnovationsstandort stärken will - auch im Bereich der Kryptowährungen. Indiesem Zusammenhang plant er, die regulatorischen Hürden für digitale Währungen zu senken. Sein Ziel, die Vereinigten Staaten zur "Krypto-Hauptstadt desPlaneten" zu machen, könnte dem gesamten Kryptomarkt Auftrieb verleihen.