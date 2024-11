Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

18.11.2024 / 10:30 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506



Reason for the Update

research:

Recommendation: Buy

from: 18.11.2024

Target price: 120,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

of:

Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 126,00 auf EUR 120,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für 9M/24 veröffentlicht, der ein qualitatives Update zur Geschäftsentwicklung enthält. Die Stimmung für Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien hat sich nach den US-Präsidentschaftswahlen, die Donald Trump gewonnen hat, verschlechtert. Nach dem Ende der deutschen Ampelkoalition wird es bei den vorgezogenen Neuwahlen im Februar wahrscheinlich zu einer neuen, konservativ geführten Regierung kommen. Wir erwarten eine weniger ehrgeizige Politik im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Management sieht nach wie vor erheblichen Druck durch längere Projektrealisierungszeiten und Verzögerungen beim Netzausbau, die auch EKTs Geschäft im Jahr 2025 beeinträchtigen könnten. Mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,1 GW an genehmigten Projekten und einem Eigenerzeugungsportfolio von 395 MW bleibt EKT in einer starken Position, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Das sehr hohe Volumen an genehmigten Projekten wird voraussichtlich ab 2026E eines hohes EBT aus Projektverkäufen generieren. Wir haben unsere Prognosen für 2024E (schwächere Windverhältnisse als erwartet) und für 2025E (längere Projektrealisierungszeiten) gesenkt. Wir gehen nun von einem langsameren Ausbau des eigenen Anlagenportfolios aus als bisher. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR120 (bisher: EUR126). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 126.00 to EUR 120.00.



Abstract:

Energiekontor (EKT) has published its interim status report for 9M/24, which gives a qualitative update on business development. Sentiment for renewable energy stocks took a hit following the US presidential elections which Donald Trump won. Following the end of the German traffic light coalition, a snap election in February will likely result in a conservative-led new government. We expect a less ambitious policy regarding renewable energy. Management still sees considerable pressure from longer project realisation times and delays in grid expansion, which could also hamper EKT's business in 2025. With a total volume of ca. 1.1 GW in approved projects and an own power generation portfolio of 395 MW, EKT remains in a strong position to weather current challenges. The very high volume of approved projects looks set to generate high EBT from project sales from 2026E on. We have lowered our forecasts for 2024E (weaker wind conditions than expected) and for 2025E (longer project realisation times). We now also assume a slower expansion of the own plant portfolio than previously. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR120 (previously: EUR126). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31343.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2032235 18.11.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 41,90 auf Tradegate (18. November 2024, 10:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %. Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 574,04 Mio.. Energiekontor zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 136,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +224,58 %/+255,61 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: