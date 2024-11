Finanzielle Selbstbestimmung bleibt für viele Menschen ein Traum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover und Garching b. München (ots) -- Das Swiss Life-Selbstbestimmungsbarometer geht ins sechste Jahr und zeigt auf,wie die Menschen in Deutschland ihre Selbstbestimmung empfinden: Die Menschenfühlen sich wieder selbstbestimmter als in den Jahren zuvor und blickenebenfalls zuversichtlicher in die Zukunft.- Das Barometer fokussiert auch finanzielle Selbstbestimmung: Jede zweite Personfühlt sich in Deutschland finanziell selbstbestimmt. Dabei fühlen sich Männerselbstbestimmter als Frauen und auch das Alter und die individuelleLebenssituation haben Auswirkungen auf die finanzielle Selbstbestimmung.- Preissteigerungen und die Auswirkungen der Inflation werden von 64 % derBefragten als größte Hürden mit Blick auf ihre finanzielle Selbstbestimmunggenannt, gefolgt von Miet- und Wohnkosten.- Lediglich 17 % vertrauen auf staatliche Unterstützung, sollten sie einmal infinanzielle Schieflage geraten."Nach zwei Jahren mit unmittelbarer Auswirkung von Krieg in Europa, Inflationund Zinsanstieg kehrt wieder leichter Optimismus bei den Menschen zurück und siefühlen sich etwas selbstbestimmter. Sich aber finanziell selbstbestimmt zufühlen, ist in unserem Land dennoch nicht selbstverständlich. Grund dafür sindvor allem hohe Lebenshaltungskosten und Mieten. Dabei bleibt abzuwarten, wiesich aktuelle und künftige Entwicklungen in der Politik, Gesellschaft undWirtschaft in Deutschland auf die finanzielle Selbstbestimmung der Menschenauswirken. Selbstbestimmung ist ein fragiles Konstrukt, das wir wertschätzenmüssen", fasst Dirk von der Crone, CEO Swiss Life Deutschland, die Ergebnissedes sechsten Selbstbestimmungsbarometers zusammen. Der Versicherungs- undFinanzberatungskonzern Swiss Life untersucht seit 2019 mit demMeinungsforschungsinstitut Bilendi das Gefühl von Selbstbestimmung undZuversicht der Bevölkerung in Bezug auf Finanzen und darüber hinaus.Selbstbestimmung der Menschen steigt wieder anInsgesamt fühlen sich 57 % der befragten Menschen in ihrem Leben grundsätzlichselbstbestimmt. Diese Entwicklung ist im Vergleich zu den sinkenden Werten derletzten Jahre (2022: 56 %, 2023: 53 %) als Aufwärtstrend zu betrachten. Trotzdembleiben die Werte unter denen aus den Jahren 2021 (59 %) und 2020 (63 %).Daneben blicken 37 % der befragten Personen grundsätzlich positiv in dieZukunft. Auch das ist ein gestiegener Wert: 2022 und 2023 waren es noch 29 %,die uneingeschränkt positiv in die Zukunft gesehen haben.Mit Blick auf die finanzielle Situation steht die Selbstbestimmung hinten an