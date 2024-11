Bitcoin: Optionsmarkt wettet auf 100.000 US-Dollar bis Jahresende!

Für Bitcoin-Optionen, die am 27. Dezember auslaufen, lag das Open Interest für Call-Optionen bei rund 79.216 und damit etwa doppelt so hoch wie das für Put-Optionen, die laut Daten von Deribit bei rund 39.505 lagen.

Das Open Interest bezieht sich auf die Gesamtzahl der ausstehenden Derivatkontrakte für einen Vermögenswert. Call-Optionen geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen, während eine Put-Option das gleiche Recht zum Verkauf bietet. Wenn die Anzahl der Call-Optionen die der Put-Optionen übersteigt, ist dies in der Regel ein positives Zeichen für den Kurs des Vermögenswerts.

Bei Optionen, die am 27. Dezember auslaufen, ist das Interesse an Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar am größten, was darauf hindeutet, dass Anleger darauf wetten, dass Bitcoin bis zum Jahresende einen Wert von 100.000 US-Dollar erreichen könnte.

Für Optionen, die am 28. März nächsten Jahres auslaufen, lag das offene Interesse für Call-Optionen bei etwa 40.632 und damit um mehr als 170 Prozent höher als das für Put-Optionen mit 14.680, so die Daten von Deribit. Unter diesen Optionen verzeichneten Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 120.000 US-Dollar, 110.000 US-Dollar beziehungsweise 100.000 US-Dollar das größte Open Interest.

"Was tun die Leute also? Sie positionieren sich für weitere Kurssteigerungen", sagte Strijers gegenüber MarketWatch.

Sean Farrell, Leiter der Strategie für digitale Anlagen bei Fundstrat, ist ebenfalls dieser Meinung. Während es möglich sei, eine vorübergehende Konsolidierung in Bitcoin zu sehen, seien viele Anzeichen, die früher auf Schaum hinwiesen, im aktuellen Markt nicht vorhanden, so Farrell in einer kürzlich erschienenen Notiz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 91.910$ auf CryptoCompare Index (18. November 2024, 11:05 Uhr) gehandelt.