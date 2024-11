SoniVie Ltd. ernennt den erfahrenen MedTech-Experten Raymond W. Cohen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - SoniVie Ltd. (http://www.sonivie.com/) , ein

Medizintechnikunternehmen, das ein proprietäres Nierendenervierungssystem zur

Behandlung von Bluthochdruck entwickelt, gab heute die Ernennung von Raymond W.

Cohen zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bekannt.



Cohen war Chief Executive Officer und Mitglied des Board of Directors von

Axonics, Inc. einem globalen Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Irvine,

Kalifornien, das er 2013 mitbegründete und am 31. Oktober 2018 an die Börse

brachte. Axonics steht auf Platz 1 der "Deloitte Technology Fast

500(TM)"-Rangliste 2021 und der "Financial Times"-Rangliste der am schnellsten

wachsenden Unternehmen in Amerika 2022.







Verkaufs an die Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX).



Vor seiner Tätigkeit bei Axonics war Cohen Geschäftsführer von Vessix Vascular,

Inc. (in Privatbesitz), das ein katheterbasiertes Nierendenervierungssystem

entwickelt hat und Ende 2012 von BSX übernommen wurde.



Tomaso Zambelli, Geschäftsführer von SoniVie, sagte: "Wir freuen uns darauf, bei

der Durchführung unserer PMA-Studie für die Zulassung durch die US-amerikanische

FDA und bei der Planung der Kommerzialisierung unseres Produkts von Herrn Cohens

umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Medtech-Unternehmen und darüber

hinaus von seiner Expertise im Bereich der renalen Denervierung zu profitieren."



Informationen zu Raymond W. Cohen



Als anerkannter Direktor von Aktiengesellschaften mit mehr als 40 Jahren

Erfahrung in der Biowissenschaftsbranche ist Cohen auch unabhängiger Direktor

von Kestra Medical Technologies, Inc. (in Privatbesitz), einem Unternehmen im

kommerziellen Stadium, das einen tragbaren Defibrillator für Patienten herstellt

und vermarktet, bei denen vorübergehend das Risiko eines Herzstillstands

besteht.



Cohen erhielt kürzlich den 2024 MedTech MVP Award und wurde vom Orange County

Business Journal zur Geschäftsperson des Jahres ernannt. Im Jahr 2021 erhielt

Herr Cohen eine Auszeichnung für sein Lebenswerk von SoCal Bio für seine vier

Jahrzehnte lange Arbeit in der Medizintechnik. Ende 2020 wurde Herr Cohen von

Ernst & Young zum Entrepreneur des Jahres für den pazifischen Südwesten der USA

ernannt.



Informationen zu SoniVie Ltd.



SoniVie hat das TIVUS(TM) (Therapeutisches Intra-Vaskuläres Ultraschallsystem)

entwickelt, das mit nicht fokussierter Hochfrequenz-Ultraschallenergie Nerven in

der Nierenarterie ablatiert, um den Blutdruck bei Patienten zu senken, die an

Bluthochdruck leiden, einer Erkrankung, von der weltweit Millionen von Menschen

betroffen sind und die das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und

Nierenversagen erheblich erhöht. Im Juli 2024 genehmigte die US-amerikanische

FDA die PMA-Studie des Unternehmens, in die nun Patienten in den USA, Europa und

Israel aufgenommen werden. Die "THRIVE"-Studie ist eine internationale,

multizentrische, randomisierte, doppelblinde, scheinkontrollierte Studie, die

die Sicherheit und Wirksamkeit des TIVUS(TM) Systems bei Patienten mit

Bluthochdruck nachweisen soll, die einen Monat vor dem Eingriff bis zwei Monate

danach keine blutdrucksenkenden Medikamente mehr einnehmen. Die Entblindung wird

6 Monate nach dem Eingriff vorgenommen. SoniVie hat Niederlassungen in Israel,

den USA und Europa.



