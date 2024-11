clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.11.2024

Kursziel: 2,90 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,10 auf EUR 2,90. Zusammenfassung:

clearvise hat 9M-Zahlen vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen liegen. Der Umsatz betrug EUR27,5 Mio., und das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR18,5 Mio. Beide Werte liegen deutlich unter den Vorjahreszahlen, da clearvise letztes Jahr ihre finnischen Windparks verkauft hat. Das Unternehmen hat seine Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Wegen bisher schwacher Windverhältnisse in Q4 senken wir unsere Schätzungen für 2024E. Aufgrund des Erwerbs des PV-Parks Wolfsgarten (43 MWp) im Mai, des für Ende des Jahres erwarteten Netzanschluss des PV-Parks Chassiecq (36 MWp), des Markteintritts in Italien (drei PV-Projekte mit zusammen 30 MWp) sowie des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung (70%) an einem genehmigten französischen PV-Projekt (70 MWp) im Oktober sehen wir unsere Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre bestätigt. Dagegen haben wir unsere mittelfristigen Prognosen etwas gesenkt, um die gegenwärtig geringe Visibilität der zukünftigen deutschen Energiepolitik zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR2,90 (bisher: EUR3,10). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.10 to EUR 2.90.

Abstract:

clearvise has presented 9M figures that are in line with our expectations. Sales totalled EUR27.5m and adjusted EBITDA amounted to EUR18.5m. Both figures are significantly below the previous year's numbers as clearvise sold its Finnish wind farms last year. The company has confirmed guidance for the current year. We have lowered our forecasts for 2024E owing to weak wind conditions so far in Q4. Due to the acquisition of the Wolfsgarten PV park (43 MWp) in May, the grid connection of the Chassiecq PV park (36 MWp) expected for the end of the year, market entry in Italy (three PV projects totalling 30 MWp) and the acquisition of a majority stake (70%) in an approved French PV project (70 MWp) in October, we confirm our growth forecasts for the coming years. However, we have lowered our medium-term forecasts slightly to take into account uncertainty as to the direction of future German energy policy. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.90 (previously: EUR3.10). We reiterate our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31347.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2032267 18.11.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur clearvise Aktie Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1,720 auf Tradegate (18. November 2024, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der clearvise Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %. Die Marktkapitalisierung von clearvise bezifferte sich zuletzt auf 131,50 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,8000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000Euro was eine Bandbreite von +14,61 %/+71,92 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 2,90 Euro