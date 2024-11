SCHIESSER eröffnet Franchise Store in den Vereinigten Arabischen Emiraten Erste Filiale im Nahen Osten macht in Abu Dhabi auf (FOTO) Die deutsche Wäschemarke SCHIESSER eröffnet zum 31. Oktober 2024 in der Abu Dhabi Mall erstmals einen Franchise Store im Nahen Osten und damit den ersten SCHIESSER Store außerhalb Europas. Der neue SCHIESSER Store mit einer Fläche von 93 …