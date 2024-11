sphin-X e.V. offiziell gegründet / Gemeinwohlorientierte Nutzung von Daten als Ziel (FOTO)

Berlin (ots) - Die Datenraum-Initiative sphin-X hat einen wichtigen

Die Gründungsversammlung kam am 12. November zu ihrer konstituierenden Sitzungin Berlin zusammen und hat ihre Satzung beschlossen sowie den Vereinsvorstandgewählt, der aus sieben Mitgliedern besteht. In den neuen Vorstand des sphin-Xe. V. wurden berufen: Maro Bader (Excellence Lead Digital Transformation bei derRoche Pharma AG), Michael Hübner (Manager Innovation und Digitalisierung bei derSana Kliniken AG), Daniel Lichterfeld (Geschäftsführer der Aicura medical GmbH),Professor Boris Otto (Director des Fraunhofer ISST), Susanne Pollak(Geschäftsführerin der Gesundheitsforen Leipzig GmbH), Christian Wilke (CEO derKjur GmbH) sowie Christian Wollny (Head of Competence Center bei adesso).Vorstandsvorsitzender Maro Bader: "Die Gründung des Vereins ist ein echterProjekt-Meilenstein! Wir freuen uns sehr, unsere Idee ab sofort als Vereinvoranzutreiben. Gemeinsam im Vorstandsteam gestalten wir die strategischeAusrichtung von sphin-X, um unsere Vision einer vertrauensvollen und sicherenDatenplattform wahr werden zu lassen."Maro Bader betonte, für den Erfolg der Digitalisierung im Gesundheitssystem seies entscheidend, die datenbasierte Forschung zu stärken und um Daten besser zunutzen, brauche es ein funktionierendes Gesundheitsdatenökosystem, das alleAkteure mitdenkt, anbindet und Systeme interoperabel macht.sphin-X sei bereit, sich in die Gestaltung dieses Systems weiter einzubringen.Rabea Knorr, Abteilungsleiterin industrielle Gesundheitswirtschaft,Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): "Die intensive undorganisationsübergreifende Zusammenarbeit und das aufgebaute Vertrauen prägensphin-X und sind ein Erfolgsfaktor. Vielen Dank an so viele, die dieses Projektgemeinsam mit so viel Energie vorangetrieben haben! Denn wir sind überzeugt:Datenräume können den Standort Deutschland stärken, in dem sie den sicherenDatenaustausch fördern und die Digitalisierung beschleunigen."