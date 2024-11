FACC AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: FACC AG

ISIN: AT00000FACC2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.11.2024

Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: FACC mit eindrucksvollem Wachstum unter schwierigen Rahmenbedingungen - Guidance präzisiert



FACC hat vergangenen Donnerstag den Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht, der eine Fortsetzung der deutlichen Top Line-Steigerung zeigt. Die in der Vergangenheit eingeleiteten Effizienzmaßnahmen spiegeln sich in steigenden operativen Margen wider, während die angespannte Lieferkettensituation der Branche auf der Working Capital-Entwicklung lastet.



[Tabelle]



Überraschend starke Top Line-Steigerung: Während die Luftfahrtindustrie unter der weiterhin verzögerten Lieferkettennormalisierung sowie den streikbedingten Produktionsausfällen bei Boeing leidet, konnte FACC die Wachstumsdynamik im saisonal schwachen Q3 im Vergleich zu den Vorquartalen sogar noch auf 28,3% yoy beschleunigen. Dabei profitiert der Tier1-Zulieferer auch zunehmend von der Erweiterung der Kundenbasis um den chinesischen OEM COMAC sowie den Aufträgen aus dem Bereich Urban Air Mobility. So will der FACC-Kunde Archer Aviation in den kommenden Wochen die erste Produktionsstätte eröffnen mit geplanter Serienprodution ab dem Frühjahr 2025 und dem Start des ersten Flugtaxi-Services 12 Monate später in Dubai, wo die Konstruktion der ersten Landestation vor kurzem begonnen hat

Effizienzmaßnahmen zeigen erste Wirkung - Vorratsaufbau belastet Free Cashflow: Die Kombination aus höheren Umsätzen sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion u.a. infolge der Fertigstellung der kroatischen Produktionsstätte wirkt sich auch im durch Werksferienen belasteten dritten Quartal positiv auf die EBIT-Marge aus (+5,9PP yoy). Durch eine Reduzierung des Mitarbeiterwachstums im kommenden Jahr, eine weiter steigende Effizienz in Kroatien und die Produktionsverlagerung der C919-Bauteile nach China erwarten wir in 2025 eine nochmals beschleunigte Margenexpansion (EBIT-Marge 2025e: 5,3%, +1,7PP yoy). Als einziges Manko in dem ansonsten hervorragenden Zahlenwerk sehen wir den weiter angestiegenen Vorratsbestand, der Ende September auf über 190 Mio. EUR geklettert ist und damit das hohe Vorjahresniveau von 158,6 Mio. EUR nochmals deutlich übertrifft. Folglich erzielte FACC in den ersten neun Monaten trotz des positiven operativen Ergebnisses einen Free Cashflow von -22,4 Mio. EUR (9M/23:-40,1 Mio. EUR). U.E. scheint der neue CFO Heindl dies ebenfalls als Fokusthema für 2025 erkannt zu haben, das er mit einer grundlegenden Überarbeitung insbesondere der Upstream-Lieferkette angehen und somit den Vorratsbestand bis Ende 2025 um mindestens 50 Mio. EUR senken möchte. Zwar scheint uns dieses Ziel sehr ambitioniert (MONe: Reduktion um 20 Mio. EUR bis 12/25) und zumindest teilweise von externen Faktoren in der Lieferkette abhängig, dennoch begrüßen wir die Maßnahmen.



Fazit: FACC erzielt (mit Ausnahme der WC-Entwicklung) auch in Q3 starke Ergebnisse, sodass wir nun eine Guidance-Erfüllung in der oberen Hälfte prognostizieren - mit weiterem Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Auch die Erwartungen für die Folgejahre passen wir aufgrund der anhaltend positiven Entwicklung und einer Reihe an Wachstumstreibern (UAM, COMAC) an. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 12,00 EUR.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FACC Aktie Die FACC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 6,63 auf Tradegate (18. November 2024, 10:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FACC Aktie um +10,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %. Die Marktkapitalisierung von FACC bezifferte sich zuletzt auf 304,50 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,375Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 12,000Euro was eine Bandbreite von +50,15 %/+80,18 % bedeutet.



