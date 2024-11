US-Pensionsfonds hat seine Palantir-Wette verdoppelt

Das State of Michigan Retirement Systems hat seine Beteiligung an Palantir verdoppelt und Intel-Aktien gekauft. Zusätzlich wurde die Position von CVS Health aufgestockt, während die Beteiligung an Bristol Myers Squibb signifikant reduziert wurde. Der Fonds hat demnach im dritten Quartal 548.400 Palantir-Aktien gekauft und damit seine Investition auf 1,06 Millionen Aktien des Datenanalyseunternehmens erhöht.

Anfang des Monats hat Palantir gute Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und seine Umsatzprognose erhöht. Die Palantir-Aktie wurde im September außerdem in den S&P 500aufgenommen und könnte nun in den Nasdaq 100 kommen, nachdem das Unternehmen seine Notierung von der NYSE an die Nasdaq verlegt hat.