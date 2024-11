Andrea Belegante zur Nachfolgerin von Hauptgeschäftsführer Hermann Hubing gewählt (FOTO)

Bad Wildungen (ots) - Im Rahmen der Delegiertenversammlung des Fachverbandes

Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, die am 16. November 2024 im Hofgut

Georgenthal stattfand, wurde die 43-jährige Rechtsanwältin Andrea Belegante zur

Nachfolgerin von Hauptgeschäftsführer Hermann Hubing gewählt.



Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Delegierten für Belegante, die ab 1.

Juli 2025 zunächst als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin fungieren wird.

Zum 1. Januar 2026 wird sie Hubings Nachfolge antreten und in dieser Funktion

die Leitung des Fachverbandes, der Holzfachschule Bad Wildungen und des

Deutschen Instituts für Bestattungskultur übernehmen.





Andrea Belegante bringt langjährige Erfahrung in der Verbandsarbeit und inFührungspositionen mit. Seit 2023 ist sie als Partnerin bei Stanton Chase inStuttgart tätig. Zuvor war sie von 2017 bis 2022 Hauptgeschäftsführerin desBundesverbands der Systemgastronomie in München. Von 2015 bis 2017 war siestellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Leiterin der Rechtsabteilungdesselben Verbandes. Ihre Expertise und Führungsstärke machen Belegante zu einerhervorragenden Wahl für die künftige Leitung des Fachverbandes.Hauptgeschäftsführer Hubing begrüßte die Wahl seiner Nachfolgerin: "Eine sehrgute Entscheidung und hervorragende Zukunftsaussichten für den Fachverband, dieHolzfachschule und das Deutsche Institut für Bestattungskultur!"Mit dieser Entscheidung setzt der Fachverband Leben Raum Gestaltung aufKontinuität und gleichzeitig auf frische Impulse, die Andrea Belegante mit ihremHintergrund und ihrer Erfahrung einbringen wird. Der Übergang beginnt am 1. Juli2025 und wird von Hermann Hubing bis Ende 2025 begleitet, um einen reibungslosenFührungswechsel zu gewährleisten.Pressekontakt:Gero JentzschBereichsleiter KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzLandesinnungsverband für das Tischler- und Bestatter-Handwerk sowieMontagegewerbeAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 05621 7919-71Fax: 05621 7919-89E-Mail: jentzsch@leben-raum-gestaltung.de