Sto streicht Jahresziele zusammen

Syrtakihans schrieb 25.07.24, 19:56

Ich denke mal, wortwörtlich war das nicht so gemeint. Die KGV-Methode ist anwendbar bei einem in Zukunft als kontinuierlich angenommenen Geschäftsverlauf. Das ist bei Sto gegeben.



Natürlich muss man die KGV-Methode richtig anwenden. Wie immer ist das Ergebnis, an welches ein KGV angehalten wird, zu bereinigen und zu normalisieren. Das bedeutet, dass Einmaleffekte und nicht cash-relevante Bestandteile (ppa-Abschreibungen, HGB-Firmenwertabschreibungen etc.) zu neutralisieren sind, sowie nicht betriebsnotwendige Vermögen und Schulden abzuspalten sind. In dem als angemessen zu betrachtenden KGV sind Ergebniswachstum, cash-mindernde Aspekte und Risiken und andere Minderungsgründe (z.B. fehlende Stimmrechte) zu berücksichtigen.





Kommentar zu Gewinnwarnung von gestern: Bei einer Kürzung der Umsatz-Prognose um 7% die EBIT-Prognose um 43% zu kürzen ist der Hammer (Mitte Prognosespanne). Wenn das so eintritt, ist es der heftigste EBIT-Einbruch ggü. Vj. seit über 25 Jahren.