Hengeler Mueller ernennt elf neue Partnerinnen und Partner und sieben neue Counsel

Frankfurt (ots) - Hengeler Mueller ernennt zum 1. Januar 2025 Sebastian Adam

(Steuerrecht, Frankfurt), Ingo Berner (M&A, Berlin), Sebastian Dworschak

(Kartellrecht, Düsseldorf), Jan Häller (M&A, Frankfurt), Theresa Lauterbach

(Gesellschaftsrecht, München), Arvid Morawe (Restrukturierung, Berlin), Marika

Öry (M&A, Frankfurt), Matthias Rothkopf (Gewerblicher Rechtsschutz, Düsseldorf),

Tobias Schneiders (M&A, Düsseldorf), Tobias Schubert (TMT, Berlin) sowie

Christian Strothotte (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) zu Partnern der Sozietät.



Zum gleichen Zeitpunkt werden Johannes Ahlswede (Gesellschaftsrecht, München),

Tobias Chowdhury (Finanzierung, Frankfurt), Kristina Große (Dispute Resolution,

Frankfurt), Yasemin Jüngling (Dispute Resolution, Berlin), Nicholas Kubesch

(M&A, Frankfurt), Mathias Priewer (Strafrecht, Berlin) und Pierre G. Zickert

(Legal Tech, Frankfurt) Counsel der Sozietät.





Thomas Müller und Bernd Wirbel, Co-Managing Partner von Hengeler Mueller, zu denErnennungen:"Wir gratulieren allen neuen Partnerinnen und Partnern sowie unseren neuenCounsel ganz herzlich. Wir freuen uns besonders über die große Anzahl anErnennungen über ein breites Spektrum von Praxisgruppen. Dies zeigt, welcheneinzigartigen Pool an hervorragenden jungen Anwältinnen und Anwälten wir haben,welche breiten Karrieremöglichkeiten wir anbieten können und nicht zuletzt, wieerfolgreich wir unsere Geschäftsfelder entwickelt haben und weiterentwickelnwerden."Sebastian Adam berät umfassend im Steuerrecht. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunktengehören die transaktionsbegleitende Steuerberatung, die Beratung im Finanz- undUnternehmenssteuerrecht sowie dem Investmentsteuerrecht.Ingo Berner berät bei M&A-Transaktionen und im Gesellschaftsrecht. Er begleitetUnternehmen und Private-Equity-Investoren bei Unternehmenskäufen, Co-Investmentsund Joint Ventures sowie Kapitalmarkttransaktionen und öffentlichen Übernahmen.Sebastian Dworschak berät in- und ausländische Mandanten in allen Bereichen deseuropäischen und deutschen Kartellrechts, insbesondere in den BereichenFusionskontrolle, Missbrauchs- und Kartellverfahren sowie Kartellschadensersatz.Jan Häller berät Unternehmen und Investoren umfassend bei nationalen undgrenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen und Joint Venturesmit einem besonderen Schwerpunkt in der Finanzindustrie unter Einschlussaufsichtsrechtlicher Fragestellungen.Theresa Lauterbach berät börsennotierte und inhabergeführte Unternehmeninsbesondere zu gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen,Umstrukturierungen, gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, Compliance-Themen