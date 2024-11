BioNTech: Kaufchance nach Kennedy-Schock?

Die Nominierung des impfkritischen Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister in der kommenden Regierung von Donald Trump hat zum Ende der vergangenen Woche zu erheblichen Kursverlusten bei Impfstoff-Aktien geführt. Trump behauptete, Kennedy werde "die Epidemie chronischer Krankheiten" beenden und die Gesundheit in Amerika wiederherstellen. Lange seien die Bürger in Fragen der öffentlichen Gesundheit getäuscht und fehlinformiert worden.

Die BioNTech-Aktie beendete den Freitagshandel schließlich mit einem Minus von 3,7 Prozent, nachdem die Titel am Donnerstag bereits um über 7 Prozent gefallen waren.