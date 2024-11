DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 11,55 auf 11,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Analyst Alfredo Alonso in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Ungewissheit rund um die Offerte für Sabadell und möglicher politischer sowie währungsbedingter Druck in Mexiko lasteten aber auf dem Aktienkurs./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 9,404EUR auf Tradegate (18. November 2024, 11:47 Uhr) gehandelt.