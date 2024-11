DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Gewissheit könne man es nicht sagen, aber das dritte Quartal des Luxuskonzerns sollte den Tiefpunkt beim währungsbereinigten Umsatzwachstum markiert haben, schrieb Analyst Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Stimmung unter Investoren sei trüb, dies komme in der Bewertung zum Ausdruck./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 222,0EUR auf Tradegate (18. November 2024, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m