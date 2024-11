Die Anlage in Kilkenny ist Teil einer 440-Millionen-Euro-Investition in Irland, zu der auch eine beträchtliche Erweiterung des Unternehmensstandorts in Donegal gehört, wo weitere 200 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. In der neuen 30.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte in Kilkenny werden die FreeStyle Libre 3 Sensoren hergestellt, die kleinsten Sensoren der Welt 1 und die neueste Generation von Abbotts weltweit führendem 2 Portfolio zur kontinuierlichen Blutzuckermessung für Menschen mit Diabetes.

KILKENNY, Irland, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Abbott (NYSE: ABT) hat heute seine hochmoderne Produktionsstätte in Kilkenny, Irland, in Anwesenheit des irischen Premierministers Simon Harris und des Chairman und Chief Executive Officer von Abbott, Robert Ford, feierlich eröffnet. Der Standort ist ein globales Produktionszentrum für Abbotts Geschäftsbereich Diabetes Care und wird mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigen.

Anlässlich der Veranstaltung sagte An Taoiseach, Simon Harris, TD: „Abbott, das seit 1946 in Irland ansässig ist, ist eines der ältesten globalen Unternehmen und der größte Arbeitgeber in unserem Land. Diese jüngste Investition ist ein weiteres Vertrauensvotum für Irland als Standort für hochmoderne Fertigungs- und Gesundheitsunternehmen von Weltrang. Mit der Eröffnung dieses neuen Standorts befindet sich Irland nun im weltweiten Zentrum der Diabetesversorgung."

„Dies ist unser jüngstes Engagement für die Bereitstellung innovativer Pflege und die Unterstützung von Menschen mit Diabetes für ein gesünderes Leben", sagte Robert Ford, Chairman und CEO von Abbott. „Die hochmoderne Anlage wird über die weltweit höchste Produktion von Libre-Sensoren verfügen, um die wachsende globale Nachfrage nach unserem weltweit führenden2 FreeStyle Libre-Portfolio zu decken."

Die Abbott-Anlage in Kilkenny wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut. Die Anlage ist vollständig elektrisch, wird von sechs Luft-Wasser-Wärmepumpen angetrieben, hat fast 600 Sonnenkollektoren auf dem Dach und verfügt über Tanks zum Sammeln von Regenwasser für die Nutzung vor Ort.

Außerhalb Irlands erweitert Abbott seine Produktionskapazitäten in ganz Europa mit einer weiteren Investition in Höhe von 85 Mio. GBP in seinem Werk in Witney in Oxfordshire, Großbritannien.

Das FreeStyle Libre-Portfolio von Abbott ist das weltweit führende2 kontinuierliche Blutzuckermesssystem, das inzwischen mehr als 6 Millionen Menschen in über 60 Ländern hilft.

1. Daten in den Akten, Abbott Diabetes Care. Unter den am Patienten angebrachten Sensoren.

2. Daten in den Akten. Abbott Diabetes Care. Basierend auf der Anzahl der Patienten, die den einzelnen Herstellern zugewiesen wurden.

Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 110,4EUR auf Tradegate (18. November 2024, 12:02 Uhr) gehandelt.