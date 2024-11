"Charge Around the Globe" jetzt auf Prime Video

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - "Charge Around the Globe" von Lexie Alford

Anfang dieses Jahres wollte Lexie Alford, die Millionen Menschen als

@LexieLimitless bekannt ist, beweisen, was in einem Elektrofahrzeug möglich ist,

indem sie als erste Person die Welt in einem solchen Fahrzeug umrundete. Ihr

episches Abenteuer im elektrischen Ford Explorer hatte das ehrgeizige Ziel, in

90 Tagen über 29.000 Kilometer zurückzulegen. Bei ihrem Rekordversuch besuchte

sie in 200 Tagen sechs Kontinente, 27 Länder und legte mehr als 30.000 Kilometer

zurück. Am 18. November kommt eine neue dreiteilige Dokumentarserie, die die

Höhen und Tiefen ihrer unglaublichen Reise beschreibt, auf Prime Video.



Das Dokumentarfilmteam begleitete Lexie vom Start ihres "Charge Around theGlobe" in Nizza, Frankreich, bis in die Atacama-Wüste in Chile und dieBerggipfel von Bhutan. Während der gesamten Reise wurden ihre Schwierigkeitenmit der langsamen oder nicht vorhandenen Ladeinfrastruktur, ihregesundheitlichen Probleme sowie die Begegnungen mit einigen inspirierendenPersönlichkeiten auf ihrem Weg dokumentiert.Eine der Inspirationen für die Reise war Aloha Wanderwell, die im Alter von nursechzehn Jahren die erste Frau war, die zwischen 1922 und 1927 in einem FordModel T die Welt in einem Auto umrundete. Der Dokumentarfilm enthält einigedieser historischen Aufnahmen, während Lexie sich mit ähnlichen Problemenauseinandersetzt und in ähnliche Teile der Welt reist, oft in Ehrfurcht davor,wie schwierig es vor 100 Jahren gewesen sein muss.Lexie nutzte für ihren Wettbewerb Vorserienversionen des Elektrofahrzeugs FordExplorer, das in diesem Sommer auf den Markt kommen soll. Die Dokumentarserie"Charge Around the Globe" umfasst drei Episoden mit einer Laufzeit von jeweilsrund 50 Minuten und wird für Amazon Prime-Abonnenten verfügbar sein. Sie wirdauch auf YouTube auf dem Kanal Charge Around the Globe(https://www.youtube.com/@chargearoundtheglobe) erscheinen.Zitate"Ich war der jüngste Mensch, der alle Länder der Welt bereist hat, aber dies wareine der größten Herausforderungen, die ich je bewältigt habe. Ich habe zwarbewiesen, dass es möglich ist, die Welt allein mit elektrischem Strom zuumrunden, aber es war sicher nicht einfach, und es hat sich gezeigt, wieunterschiedlich die Ladeinfrastruktur auf den verschiedenen Kontinenten ist. Ichfreue mich sehr, das Abenteuer auf Prime Video zu teilen, und hoffe, dass es unshilft zu verstehen, was verbessert werden muss, um wirklich emissionsfreiesFahren zu ermöglichen."Lexie Alford, @LexieLimitless (https://www.instagram.com/lexielimitless/)Episoden von Charge Around the GlobeEPISODE 1Der Weltrekordversuch von Lexie Limitless, der eine elektrische Fahrt von mehrals 29.000 Kilometern zum Ziel hat, startet in Nizza, Frankreich. Verfolgen Siedie erstaunlichen Höhen und die niederschmetternden Tiefen an einigen deratemberaubendsten Orte der Welt, während sie den Hafen von Mombasa in Keniaansteuert. Auf dem Weg dorthin treffen wir die bahnbrechende Rennfahrerin LolaLovinfosse, Chef Tekuna und die Black Mambas. Wird die Strominfrastruktur ihrenWeltrekord behindern?EPISODE 2Ihr Weltrekordversuch führt Lexie Limitless nach Australien und Asien, wo sieerstaunliche Vorreiterinnen trifft - die Köchin Norni, die Meeresforscherin Dr.Vanessa, die buddhistische Nonne Karma und Ann Osman, die erste muslimischeMMA-Kämpferin. Aber es geht nicht nur um Spaß und Spiel - neue Kontinentebedeuten neue Hindernisse. Lexie liegt weit hinter ihrem Zeitplan zurück undmuss noch einige Kilometer zurücklegen, um wieder auf Kurs zu kommen ...EPISODE 3Lexie, die sich nun auf der Zielgeraden befindet, durchquert Amerika und Europaund trifft dabei noch mehr unglaubliche Wegbereiter - von Sandboardern bis zuCowgirls, von ehemaligen Triathleten bis zu finnischen Eisbaderinnen. Aber wieimmer ist es nicht so einfach wie geplant. Kann sie den ganzen Weg zurück nachNizza schaffen? Hat sie bereits 29.000 km zurückgelegt? Wird sie genug getanhaben, um einen neuen Weltrekord aufzustellen?