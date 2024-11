XRP-Hype: Nach 3 Jahren wieder über 1 US-Dollar!

Die Kryptowährung XRP hat nach Jahren des Seitwärtstrends eine beeindruckende Rally hingelegt und ist zurück auf den Bildschirmen von Anlegern. Mit einem aktuellen Preis von 1,15 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 65 Milliarden US-Dollar liegt XRP unter den Top-Kryptowährungen weltweit. Doch was treibt den Kurs so rasant nach oben, und wie könnte es weitergehen?

Seit der US-Wahl am 6. November hat XRP eine fulminante Performance hingelegt. Der Preis stieg um über 134 Prozent, und auf Wochensicht legte die Kryptowährung beeindruckende 95 Prozent zu. Diese Entwicklung katapultiert XRP zurück in den Fokus des Marktes, zumal der Token erstmals seit Dezember 2021 wieder die Marke von 1 US-Dollar überschritten hat.

Der technische Ausblick zeigt jedoch erste Anzeichen einer Überhitzung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von XRP kletterte auf über 93 – ein Niveau, das zuletzt im März 2017 erreicht wurde.

Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat am Wochenende außerdem die Gerüchteküche angeheizt: In einem Interview mit Fox News deutete er an, dass Ripple möglicherweise Gespräche mit Donald Trump geführt hat. Die Aussicht, dass Ripple unter einer potenziellen Trump-Regierung eine strategische Rolle spielen könnte, hat unter Anlegern für Aufsehen gesorgt.

Kurze Korrektur nach 3-Jahres-Hoch

Am 16. November erreichte XRP mit 1,25 US-Dollar ein 3-Jahres-Hoch, bevor der Kurs um knapp 10 Prozent auf den aktuellen Wert von 1,15 US-Dollar zurückfiel. Die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar dient nun als starke Unterstützung. Analysten erwarten, dass XRP entweder eine Seitwärtsbewegung einleitet oder die nächste Rally vorbereitet.

Regulatorische Entwicklungen als Katalysator

Der jüngste Preisanstieg wird auch von einer optimistischeren regulatorischen Stimmung begleitet. 18 US-Bundesstaaten haben eine Klage gegen die SEC eingereicht, in der sie der Behörde eine verfassungswidrige Überschreitung ihrer Kompetenzen vorwerfen. Diese rechtlichen Entwicklungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die SEC unter einer neuen Trump-Administration geschwächt wird – ein Szenario, das Ripple Labs und damit XRP zugutekommen könnte.

Darüber hinaus haben mehrere Finanzinstitute, darunter 21Shares und Bitwise, Anträge für XRP-ETFs eingereicht, was die institutionelle Akzeptanz des Tokens weiter stärken könnte.

On-Chain-Daten signalisieren verstärktes Interesse

On-Chain-Bewegungen und Futures-Daten unterstreichen die Marktaktivität rund um XRP. Whale Alert meldete kürzlich XRP-Transfers im Wert von über 316 Millionen US-Dollar innerhalb von zwei Tagen. Gleichzeitig erreichten die offenen Positionen (Open Interest) bei XRP-Futures ein Rekordhoch von 2 Milliarden US-Dollar – ein Zeichen für spekulativen Optimismus.

Die geplante Einführung des RLUSD-Stablecoins durch Ripple Labs könnte die XRP-Nachfrage zusätzlich ankurbeln. Der Stablecoin wird voraussichtlich eine Schlüsselrolle im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr spielen und könnte in dezentralen Finanzprotokollen integriert werden.

Fazit: Der Höhenflug von XRP ist noch nicht vorbei

Mit einem Wochenplus von 95 Prozent und positiven regulatorischen sowie technischen Aussichten bleibt XRP eine der spannendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Während kurzfristige Rücksetzer aufgrund technischer Überkauftheit möglich sind, könnte XRP langfristig von einer stabileren Rechtslage und innovativen Entwicklungen profitieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion