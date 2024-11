Datagroup mit großem Rückkaufprogramm – Aktie springt zweistellig an!

Das Unternehmen öffnet seine Bücher am Donnerstag. Die Anleger reagierten positiv auf die bevorstehenden Pläne und schicken die Aktie am Montag zweistellig in den Handel.

Abspaltung von Almato

Ein weiteres zentrales Element der Strategie ist die Abspaltung der Tochtergesellschaft Almato AG. Almato ist spezialisiert auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Softwareentwicklung und hat ein anderes Geschäftsmodell als Datagroup.

Durch die Abspaltung sollen sich beide Unternehmen klarer positionieren und ihr Wachstum fokussierter vorantreiben. Aktionäre von Datagroup sollen für jede Aktie eine Almato-Aktie erhalten – ein attraktives Angebot ohne zusätzliche Kosten.

Zusätzlich plant Datagroup einen Wechsel zum Börsensegment m:access der Münchener Börse, um flexibel auf zukünftige regulatorische Anforderungen zu reagieren und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das Transparenzniveau bleibe dabei unverändert.

Fazit

Mit diesen Maßnahmen will die Datagroup die Fokussierung auf sein Kerngeschäft weiter stärken und die Marktposition ausbauen. Die vorläufigen Zahlen werden am Donnerstag veröffentlicht. Diese Schritte zeigen, dass Datagroup auf einem klaren Wachstumskurs ist, der vor allem den Aktionären zugutekommen soll.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die DATAGROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,20 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Tradegate (18. November 2024, 13:35 Uhr) gehandelt.