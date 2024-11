Restrukturierung von Hotel- und Gastronomiebetrieben - so erzielen Sie endlich wieder die gewünschten Umsätze (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In der dynamischen und herausfordernden Hotel- und

Gastronomiebranche ist der Bedarf an proaktiven Veränderungen größer denn je:

Externe Entwicklungen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit drängen Betriebe,

sich anzupassen - oder das Risiko einzugehen, hinter der Konkurrenz

zurückzufallen. Wie also können Hotel- und Gastronomiebetriebe diesen Wandel

erfolgreich meistern?



Neben dem schnellen technologischen Fortschritt und gesellschaftlichen

Veränderungen wirken sich auch neue gesetzliche Vorgaben auf den Alltag vieler

Hotel- und Gastronomiebetriebe aus. In dieser Lage fällt es Unternehmen schwer,

ihr volles Potenzial auszuschöpfen, geschweige denn, ihre Marktposition zu

stärken. Die Herausforderungen, die damit einhergehen, sind vielfältig:

Ressourcenmangel, steigende Kosten und ein starker Konkurrenzdruck prägen die

Branche. "Gerade im Gastgewerbe führt eine fehlende Anpassung an

Marktveränderungen oft zu Einbußen in der Profitabilität und Kundenbindung",

mahnt Philipp Becker von der Ascensus GmbH. "Ohne fundierte Veränderungen

geraten viele Betriebe daher ins Hintertreffen und laufen Gefahr, den Anschluss

zu verlieren."







vereint, ermöglichen wir unseren Kunden, effizient und nachhaltig auf

Veränderungen zu reagieren und ihre Marktführerschaft zu stärken", fügt Robert

Reznizak hinzu. Dabei vereint die Ascensus GmbH Experten mit jahrzehntelanger

Branchenerfahrung, die bereits zahlreiche Betriebe erfolgreich restrukturiert

haben. Das Team rund um Robert Reznizak, Philipp Becker, Sven Kornberger und

Christopher Appel erkennt branchenspezifische Probleme schnell und bietet

Lösungen, die individuell an den jeweiligen Betrieb angepasst sind. Jährlich

unterstützen sie rund 20 Unternehmen dabei, mithilfe maßgeschneiderter

Strategien ihre Marktposition zu sichern und das wirtschaftliche Potenzial voll

auszuschöpfen.



Was beinhaltet eine Restrukturierung und kann man sie auch ohne Unterstützung

durchführen?



"Eine Restrukturierung ist ein komplexer Prozess, der tiefgreifende

Veränderungen in Unternehmensstrukturen, Abläufen und der Unternehmenskultur

erfordert", erläutert Sven Kornberger. Hierbei umfasst eine Restrukturierung

verschiedene Dimensionen - darunter die Neuausrichtung der

Unternehmensstrategie, organisatorische Anpassungen und technologische

Umstellungen. Häufig beginnen Restrukturierungsprozesse mit der Analyse

bestehender Strukturen, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu

identifizieren. So kann es erforderlich sein, Hierarchieebenen abzubauen oder

Abteilungen neu zu strukturieren, um effizientere Arbeitsabläufe zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



