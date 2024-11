Sto streicht Jahresziele zusammen - Aktie sackt ab

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto senkt wegen zunehmender Konkurrenz und einer schwachen Nachfrage erneut die Prognosen für 2024. Bis zum Jahresende rechne der Vorstand nicht mehr mit Nachholeffekten und auch die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China sei bisher ausgeblieben, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Stühlingen mit. Eine enttäuschende Entwicklung im dritten Quartal dürfte sich im Oktober fortgesetzt haben. Der Aktienkurs sackte daraufhin in einem stabilen Markt deutlich ab.

Der Umsatz von Sto dürfte 2024 auf 1,6 Milliarden Euro zurückgehen nach 1,72 Milliarden im Vorjahr. Bislang stand nur ein Schwund auf 1,66 Milliarden auf dem Zettel. Trotz Kostensenkungen dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) nun bei 50 bis 68 Millionen Euro liegen statt wie bislang prognostiziert bei 62 bis 82 Millionen Euro. 2023 hatte Sto hier noch 126,5 Millionen Euro gemeldet. Der Dämmstoff- und Farbenhersteller hatte seine Jahresprognosen bereits im Juli gesenkt und damals auch die Mittelfristziele komplett kassiert.

Sto bekommt noch immer die schwache Baukonjunktur zu spüren. Neben der Immobilienkrise in China machen sich auch Einschränkungen bei der öffentlichen Förderung für energetische Maßnahmen in Italien und Frankreich bemerkbar. Allgemein entwickle sich das Marktvolumen für maßgebliche Produktsegmente in wichtigen Kernmärkten negativ. Dazu komme ein weiterhin hohes Preisniveau in der Beschaffung.

In der Folge liege das Konzernergebnis im dritten Quartal deutlich unter dem Vorjahreswert. Im ersten Halbjahr war der auf die Aktionäre entfallende Gewinn bereits um rund die Hälfte auf 20,4 Millionen Euro eingebrochen. Die vollständigen Zahlen zum abgelaufenen Quartal will der Vorstand an diesem Dienstag vorlegen./ngu/niw/jsl/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,69 % und einem Kurs von 110,4 auf Tradegate (18. November 2024, 12:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um -6,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %. Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 282,73 Mio.. STO zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 4,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 260,00Euro was eine Bandbreite von +24,78 %/+131,73 % bedeutet.