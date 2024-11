Mindestens acht Tote nach russischem Raketenschlag auf Odessa

ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Raketenangriff sind in der südukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens acht Menschen getötet und weitere 18 Personen verletzt worden. "Das sind keine zufälligen Raketenschläge", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Russland zeige, dass es nur an Krieg interessiert sei. "Und diese Botschaft sollte in allen Teilen der Welt zu hören sein, von den Sälen, in denen sich die G20-Mitglieder treffen, bis hin zu allen Hauptstädten der Welt", fügte er hinzu mit Blick auf den Gipfel 20 großer Wirtschaftsnationen in Brasilien.

Selenskyj zufolge wurde der Angriff mit einer ballistischen Rakete durchgeführt. Durch den Einschlag seien ein mehrstöckiges Wohnhaus, eine Universität und ein Verwaltungsgebäude beschädigt worden. In dem von ihm veröffentlichten Video waren brennende Autos, Rettungskräfte und Leichen zu sehen. Militärbeobachtern zufolge wurde eine ballistische Rakete des Typs Iskander von der russisch kontrollierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim auf Odessa abgefeuert.

Die Ukraine wehrt sich seit rund 1.000 Tagen gegen eine russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr wurde mit westlicher Hilfe modernisiert. Kiew drängt jedoch immer wieder auf zusätzliche Unterstützung./ast/DP/jha