Beschert die Unicredit der Commerzbank-Aktie eine 30-Prozent-Rallye?

Die Aktien der Commerzbank könnten laut Analysten von KBW um über 30 Prozent steigen, sollte die italienische Unicredit eine vollständige Übernahme des deutschen Instituts anstreben. Ein Angebot von bis zu 21 Euro pro Aktie steht im Raum – derzeit notieren die Papiere bei rund 16 Euro.

Sollte Unicredit von einem Übernahmeversuch absehen, droht der Commerzbank-Aktie ein Rückgang um etwa 20 Prozent, so die Analysten Thomas Hallett und Hugo Cruz in einer aktuellen Mitteilung. Ihrer Einschätzung nach wären Commerzbank-Investoren "besser unter dem Dach von UniCredit aufgehoben". Eine Entscheidung wird nach dem Kapitalmarkttag der Commerzbank am 13. Februar und den Bundestagswahlen am 23. Februar erwartet.