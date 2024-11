Tesla wieder im Rallymodus - Lockerung für Autonomes Fahren?

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einigen Korrekturtagen in der Vorwoche nimmt die Rally der Tesla-Aktien am Montag wieder richtig Fahrt auf. Vorbörslich wurden die Aktien 6,5 Prozent höher gehandelt nach einem Medienbericht, wonach es unter der anstehenden Trump-Präsidentschaft in den USA Lockerungen bei den Regeln für Autonomes Fahren geben könnte.

Die Aktien holten damit richtig Schwung nach einer nur vorsichtigen Stabilisierung am vergangenen Freitag. In den Tagen davor hatten sie ihre Rally nach dem Wahlsieg Trumps konsolidiert, vom höchsten Niveau seit April 2022 waren sie in der Spitze um mehr als zehn Prozent abgefallen. Mit vorbörslich gezahlten 341,55 US-Dollar kommen sie dem eine Woche alten Zwischenhoch von 358,64 Dollar jetzt wieder näher.